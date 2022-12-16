Müslüman öğrenciler, Peygamberimize hakaret eden Uğur Kutay’a tepki gösterdi!
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Müslüman öğrenciler, alçak Uğur Kutay'ın Peygamberimize hakaret etmesi sonrası Davutpaşa kampüsünde tepki gösterdi, tekbirlerle yürüdü.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Müslüman öğrenciler, alçak Uğur Kutay'ın Peygamberimize hakaret etmesi sonrası Davutpaşa kampüsünde tepki gösterdi, tekbirlerle yürüdü.
Protestoyu gerçekleştiren öğrenciler, "Bu hadsizlik cezasız kalmayacak. Bu Bizans artığı Uğur Kutay'a elimizden ne geliyorsa yapacağız" dediler.
Baran Haber