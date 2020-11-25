Müslüman Kardeş'lere adalet! Malezya’da Müslüman Kardeşler’in terör örgütü kabul edilmesi kınandı
Malezyalı sivil toplum kuruluşları, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinin Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) terör örgütü olarak kabul etmesine tepki gösterdi.
Malezyalı 17 kuruluş, internet ortamında, Kıdemli Alimler Konseyi’nin kararını ortak basın açıklamasıyla kınadı. Basın açıklamasında İhvan’ın İslam dünyasında küresel uyanışı sağlayan teşkilatlardan biri olduğu belirtilerek, “İhvan’ın savunduğu bağımsız fikirler, Batı sömürgeciliğinin kalıntıları tarafından hala hedef alınmaktadır” ifadesi kullanıldı. İhvan’ın Mısır’da her zaman demokrasiyi desteklediği ve terör eylemlerine bulaşmadığı vurgulanan açıklamada, “Abdülfettah es-Sisi darbesinin ardından binlerce İhvan mensubu gözaltına alındı ve mahkemede kendilerini savunma haklarından mahrum edildi” ifadesi paylaşıldı. Açıklamada kuruluşlar, Malezya hükümetine de Kıdemli Alimler Konseyi’ne tepki gösterme çağrısında bulundu.