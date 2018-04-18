Müslüman Kardeşler'den Arap Birliği'ne tepki!

Suudi Arabistan’ın Zahran şehrinde, Kral Selman bin Abdülaziz’in başkanlığında düzenlenen, “Kudüs Zirvesi” isimli 29’uncu Arap Birliği Zirvesi sona erdi. Zirveyle ilgili Müslüman Kardeşler Cemaati’nden sert bir açıklama geldi.



''ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ AÇIKÇA BAŞARISIZ OLMUŞTUR!''



İslâm dünyasının en etkili ve en büyük İslami hareketi olarak bilinen Müslüman Kardeşler Hareketi’nin (İhvan-ı Müslimin/İhvan) Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Münir, katıldığı bir televizyon programında, “Katar ablukasının ısrarı gölgesinde gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi, açıkça başarısız olmuştur” açıklamasında bulundu.

Seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye askeri darbe yaparak devletin idaresine el koyan darbeci Abdülfettah es-Sisi sonrası Mısır’da yapılan zulmün ve haksızlıkların Arap Birliği Zirvesi’nde göz ardı edildiğine dikkatleri çeken Münir, “Arap ülkeleri mevcut haliyle, zirve düzenleyecek durumda olmadığını” ifade etti.



ARAP BİRLİĞİ ZİRVELERİ ÖNEMİNİ KAYBETTİ



Mısır’ın son durumunun masada olması gerektiğini söyleyen Müslüman Kardeşler Hareketi’nin Genel Sekreter Yardımcısı Münir, Arap Birliği Zirvesi’nin sonuç bildirgesinin zirveden önce hazırlanmasını ise sert bir dille eleştirdi. Hiçbir Arap veya yabancı vatandaşın Arap Birliği Zirvesi’nden, kınama ve maddi destek vaatleri dışında herhangi bir somut adım atması beklemediğini belirten Münir, zirveye katılan üye ülkelerin, yemeklerini yedikten sonra bir sonraki toplantıyı beklemeye koyulduklarını ve bu yüzden Arap Birliği’nin artık önemini kaybettiği söyledi.



''KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLARAK KALACAK!''



Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvenin sona ermesinin ardından yayımlanan Zahran Bildirisi’nde, Arap alemi için Filistin meselesinin hala merkezi konumunda olduğu ve işgal altındaki ‘Doğu (!) Kudüs’ün Arap kimliği ile Filistin’in başkenti olarak kalacağı belirtildi.