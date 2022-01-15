Müslüman kadınlara “penguen” demişti! O alçaktan haber var

Münübe Yılmaz

İngiltere’de, İşçi Partisi’nden Güney Londra meclis üyesi olan Philip Normal, 2009 ve 2014 yıllarında attığı bir dizi 'ırkçı' ve 'İslamofobik' tweet sebebiyle istifa etmek zorunda kaldı. Aynı zamanda eski Lambeth Belediye Başkanı olan 39 yaşındaki Normal, Müslümanları 'aşırılıkçı' olarak yaftaladığı ve Müslüman kadınları penguenlere benzettiği iğrenç paylaşımları için 'çok üzgün' olduğunu iddia ederek, “Lambeth meclis üyeliğinden istifa ettim. Geçmişteki sosyal medya paylaşımlarımdan dolayı derin bir incinme ve acıya neden olduğum herkesten tekrar özür dilemek istiyorum” dedi.

Bugünkü görüş ve değerlerini yansıtmıyormuş

Eski paylaşımlarını bugün tekrar okuduğunda dehşete düştüğünü ve kendisinden utandığını ifade eden Normal “O mesajlarım, açıkça saldırgan ve ayrımcıydı. Bugünkü görüş ve değerlerimi yansıtmıyor” şeklinde konuştu.