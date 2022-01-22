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Dünya Müslüman kadınlar tecavüzle tehdit edildi
Dünya

Müslüman kadınlar tecavüzle tehdit edildi

Hindistan'da, Bulli Bai adlı uygulamada 100'den fazla Müslüman kadının fotoğrafları yayımlanarak "açık artırmaya çıkarılması”nın ardından bir skandal daha patlak verdi. İslam düşmanlığının her geçen gün daha da belirginleştiği ülkede, Müslüman kadınlar bu defa da Clubhouse uygulaması üzerinden tecavüzle tehdit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 01:11:00 -
Müslüman kadınlar tecavüzle tehdit edildi

Münübe Yılmaz

Hindistan'da, Bulli Bai adlı uygulamada 100'den fazla Müslüman kadının fotoğrafları yayımlanarak "açık artırmaya çıkarılması”nın ardından bir skandal daha patlak verdi. İslam düşmanlığının her geçen gün daha da belirginleştiği ülkede, Müslüman kadınlar bu defa da Clubhouse uygulaması üzerinden hedef tahtasına oturtuldu.

Tecavüzle tehdit etmişler

Hindu milliyetçilerin, Müslüman hanımların isimlerini kullanarak sohbet odaları açtıkları ve bu odalarda müstehcen ifadeler kullandıkları ifade edildi. İslam düşmanlarının, Müslüman hanımları tecavüzle tehdit ettikleri de belirtildi. Çok sayıda şikayet iletilmesine rağmen, Clubhouse’un söz konusu skandalla ilgili herhangi bir adım atmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili üç kişi tutuklandı

Öte yandan, Mumbai polisi, Müslüman kadınlara karşı aşağılayıcı ve küfürlü sözlerin yapıldığı Clubhouse uygulamasındaki bir sohbetle bağlantılı olarak Haryana eyaletinde üç kişiyi tutukladı.

 

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