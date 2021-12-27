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Dünya Müslüman hakları en çok Hindistan'da korunuyormuş
Dünya

Müslüman hakları en çok Hindistan'da korunuyormuş

Camilerin kapısına tek tek kilit vuran, Müslümanların açık alanlarda namaz kılmasına izin vermeyen, Hindu çetelerini bir tehdit unsuru olarak kullanıp İslam dinini yok etmeye çalışan Hindistan yönetiminden kargaları bile güldüren bir açıklama geldi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki aşırı milliyetçi Hindistan Halk Partisi’nin yöneticisi Darakhshan Andrabi, Müslüman haklarının Hindistan'da başka hiçbir ülkede olmadığı kadar korunduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 23:09:00 -
Müslüman hakları en çok Hindistan'da korunuyormuş

Münübe Yılmaz

Camilerin kapısına tek tek kilit vuran, Müslümanların açık alanlarda namaz kılmasına izin vermeyen, Hindu çetelerini bir tehdit unsuru olarak kullanıp İslam dinini yok etmeye çalışan Hindistan yönetiminden kargaları bile güldüren bir açıklama geldi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki aşırı milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) Ulusal İcra Üyesi ve Azınlık İşleri Bakanlığı Vakıf Geliştirme Komitesi Başkanı Darakhshan Andrabi, azınlık haklarının Hindistan'da başka hiçbir ülkede olmadığı kadar korunduğunu iddia etti. Azınlık Hakları Günü ile bağlantılı olarak düzenlenen bir dizi programa katılan Darakhshan, azınlıkların korunmasının her zaman Hint kültürünün temel bir parçası olduğunu ileri sürerek, “Biz Hindistan'da insanlar arasında dini veya etnik temelde ayrımcılık yapmıyoruz. Zaten anayasamız da herkesi eşit olarak ele alıyor. Önceki rejimler tarafından sisteme dini gerekçelerle getirilen her türlü ayrımcılığı biz kaldırdık” görüşlerini savundu. 

BJP tarafından yönetilen eyaletlerde Müslümanlar çok daha mutluymuş

BJP tarafından yönetilen eyaletlerde yaşayan Müslümanların sosyal, ekonomik ve eğitim alanlarında BJP’nin işbaşında olmadığı eyaletlere göre çok daha ileri seviyede yer aldığını ileri süren Darakhshan, “Hindistan Hükümeti’nin Azınlık Refah Programları, Hindistan'daki Müslümanların hayatlarını değiştirdi. Artık ekonomik olarak geri kalmış Müslüman çocukları, önde gelen kurumlardan uzmanlık dereceleri ve nitelikler alarak kendi alanlarında başarılı oluyorlar” iddiasında bulundu.  

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