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Müslüman gruptan ABD’li vekillere çağrı

ABD’deki Müslüman sivil toplum örgütü, Müslümanlara karşı uygulanan vize kısıtlamasının kaldırılması için ABD’li vekillerin desteğini almak amacıyla bir imza kampanyası başlattı.

18 Ekim 2019 Cuma 11:15
Müslüman gruptan ABD’li vekillere çağrı

Münübe Yılmaz

ABD’deki Müslüman sivil toplum örgütü, Müslim Advocates, Müslümanlara karşı uygulanan vize kısıtlamasına karşı meclis üyelerinin desteğini almak amacıyla bir imza kampanyası başlattı. ABD başkanı Trump'ın Müslüman ülkelerden gelenlerin ABD’ye girişini kısıtlayan yasağın kalkması için şimdiye kadar 189 vekilin desteğini alan grup, yasağın kalkması için 218 vekilin imzasını daha almayı planlıyor. “No Ban Act” (yasağa hayır) sloganıyla yola çıkan Müslim Advocates’in Medya ile ilişkiler Sorumlusu Eric Naing “Bugüne kadar, Müslim Advocates ile beraber pek çok sivil toplum örgütü bu yasağın kalkması için pek çok şey yaptı. Şimdi de bir imza kampanyası başlattık” ifadesinde bulunarak, bugün itibariyle 189 vekilin desteğini aldıklarını fakat yasağın kalkması için bu rakamı 218’e çıkarmaları gerektiğinin altını çizdi. Kampanyaya destek veren Demokrat vekillerden Judy Chu ise, No Ban Act kampanyası ile başkanın Amerika’ya girecek insanları kısıtlama hakkını almak istediklerini belirtti. Yeterli imzaya ulaşmaları halinde, bu imzaları ABD başkanı Trump’ın masasına getirebileceklerini söyleyen Müslim Advocates yöneticisi Scott Simpson ise, Cumhuriyetçi vekillerin de desteğine ihtiyaçları olduğunu ama bu zamana kadar hiçbir Cumhuriyetçi vekilin kampanyaya imza vermediğini aktardı. ABD başkanı Donald Trump’ın Müslümanlara karşı başlattığı vize kısıtlaması ile Müslüman ülkelerden ABD’ye vize başvurusunda bulunanların sayısında ciddi bir azalma olmuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:15
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