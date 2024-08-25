Müslüman gençlerden boykot ürünü Fairy reklamına tepki: '3 kat daha fazla çocuk öldürür'

İstanbul'da bir grup genç, İsrail'in Gazze katliamına dikkat çekmek amacıyla Fairy bulaşık deterjanının reklam afişini "3 kat daha fazla çocuk öldürür" şeklinde değiştirdi. Eylem, reklam sloganının "3 kat daha fazla yakıp yıkar" ve "3 kat daha fazla yuva yıkar" olarak yeniden düzenlenmesiyle sona erdi.

İstanbul'da bir grup genç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla bir eyleme imza attı. Boykot listesinde yer alan Fairy bulaşık deterjanının reklam afişini değiştiren gençler, "3 kat daha fazla çocuk öldürür" yazısıyla tepkilerini dile getirdi.

Videoda, gençlerin gece saatlerinde reklam panosuna tırmandıkları ve "çocuk yıkar" ibaresini "çocuk öldürür" olarak değiştirdikleri görülüyor. Ardından Gazze'de İsrail saldırılarında şehit olan çocukların görüntüleri ekrana geliyor.

Eylem, Fairy'nin reklam sloganını "3 kat daha fazla yakıp yıkar" ve son olarak da "3 kat daha fazla yuva yıkar" şeklinde değiştirerek sona eriyor.

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