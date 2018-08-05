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Müslüman gazetecinin katledilmesinde Rus parmağı!

Rus paralı asker kuruluşu Vagner'i araştırırken öldürülen Müslüman gazetecinin ölümünde Rus parmağı olduğu ifade edildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 20:34
Müslüman gazetecinin katledilmesinde Rus parmağı!

Rus paralı asker grubu olarak bilinen "Vagner Grubu" ile ilgili bir belgesel çekimi için bir süredir Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan 3 Rus gazetecinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Gazetecilerin araçlarıyla hareket halindeyken, kimliği belirsiz kişilerce durdurularak öldürüldüklerinin belirtilmişti.

Ölenlerin gazeteci Orhan Cemal, kameraman Kiril Radçenko ve yapımcı Aleksandr Rastorguyev adlı Rus vatandaşları oldukları kaydedilmişti.

Aslen Azerbaycanlı olan Cemal'in Orta Afrika'da da faaliyet gösteren Rus paralı asker oluşumu Vagner'i araştırdığı biliniyordu. Suriye'de de muhaliflere ve IŞİD'e karşı çatışmalara katılan Vagner grubunun, Orta Afrika'daki Rusya çıkarları için stratejik faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyordu.

Orta Afrika'da yakın bir tarihte başlayan iç karışıklıkta Müslümanlara yönelik katliamlar baş göstermiş, ülkedeki Müslümanlar Arakan'daki olaylara benzer şekilde linç edilerek öldürülmüştü. Bu yılın başlarında, Rus paralı asker şirketinin ülkede faal olduğu ortaya çıkmıştı.

Müslüman düşünür ve Rusya İslam Komitesi eski Başkanı Haydar Cemal’ın gazeteci oğlu Orhan Cemal'in, hem Rusya’daki hem de Rusya dışındaki Müslümanların haklarını savunduğu, Rusya’nın Kırım’ı işgaliyle ilgili sert çıkışlar yaptığı ve Kırımlı Müslümanlar tarafından sevilen bir isim olduğu ifade ediliyor.

Bu doğrultuda Cemal'in, gerek yaptığı insan hakları faaliyetleri, gerekse Orta Afrika'da Vagner eliyle yayılan Rus etkinliğine yönelik araştırmaları sebebiyle öldürülmüş olabileceği öne sürüldü.

Olaya dair bir bilginin paylaşılmaması ve saldırının gölgede kalması, suikastte Rusya parmağı olduğu şüphesini doruğa çıkarıyor.

Kaynak: AA, Mecra, Mepa News

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 20:34
  1. Rusya
  2. Orhan Cemal
  3. Kiril Radçenko
  4. Aleksandr Rastorguyev
  5. Vagner Grubu
  6. Orta Afrika Cumhuriyeti
  7. Arakan
  8. Rusya İslam Komitesi eski Başkanı Haydar Cemal

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