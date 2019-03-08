Müslüman erkek ve kadınlar bugün meydanlara iniyor

Türkiye Aile Meclisi, 8 Mart 2019 tarihinde Cuma namazının ardından İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa gibi aile kurumun tehdit eden ve eşcinsel sapkınlığın önünü açan yasaların kaldırılması için ülke genelinde camilerde basın açıklaması ve dua yapacak.

Ülke genelinden katılım

"İstanbul Sözleşmesi iptal olsun, 6284 sayılı yasa kalksın, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşcinsellik terörü insanlık suçudur!" sloganıyla yapılacak olan basın açıklaması şu camilerde gerçekleştirilecek;

- İstanbul Sultanahmed Camii

- Ankara Hacı Bayram Camii

- Bursa Ulu Camii

- Diyarbakır Ulu Camii

- Şanlıurfa Halilrahman Camii

- Kayseri Meydan Camii

- Batman Fatih Camii

- Malatya Selatüsselam Camii

- Denizli Yeni Camii

- Kocaeli Yeşil Camii

- Konya Veysizade Camii

- Antalya Murat Paşa Camii

- Bolu Yıldırım Bayezid Camii

- Sakarya Orhan Camii ve

Her şehirden katılım...