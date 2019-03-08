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Müslüman erkek ve kadınlar bugün meydanlara iniyor

'Türkiye Aile Meclisi' öncülüğünde, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa başta olmak üzere aile kurumunun altını adeta dinamitleyen yasaların kaldırılması için, bugün ülke genelinde cuma namazının ardından basın açıklaması ve dua yapılacak.

08 Mart 2019 Cuma 01:43
Müslüman erkek ve kadınlar bugün meydanlara iniyor

Türkiye Aile Meclisi, 8 Mart 2019 tarihinde Cuma namazının ardından İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa gibi aile kurumun tehdit eden ve eşcinsel sapkınlığın önünü açan yasaların kaldırılması için ülke genelinde camilerde basın açıklaması ve dua yapacak.

Ülke genelinden katılım

"İstanbul Sözleşmesi iptal olsun, 6284 sayılı yasa kalksın, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşcinsellik terörü insanlık suçudur!" sloganıyla yapılacak olan basın açıklaması şu camilerde gerçekleştirilecek;

- İstanbul Sultanahmed Camii

- Ankara Hacı Bayram Camii

- Bursa Ulu Camii

- Diyarbakır Ulu Camii

- Şanlıurfa Halilrahman Camii

- Kayseri Meydan Camii

- Batman Fatih Camii

- Malatya Selatüsselam Camii

- Denizli Yeni Camii

- Kocaeli Yeşil Camii

- Konya Veysizade Camii

- Antalya Murat Paşa Camii

- Bolu Yıldırım Bayezid Camii

- Sakarya Orhan Camii ve

Her şehirden katılım...

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 01:43
  1. Batman
  2. Şanlıurfa
  3. Sakarya
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kocaeli
  7. Kayseri
  8. İstanbul
  9. Diyarbakır
  10. Denizli
  11. Bursa
  12. Bolu
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. 8 Mart

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