Müslüman dostu kruvaziyer: Helal tatilde yeni dönem başlıyor

Bu girişim, menü seçeneklerinin sınırlı olması, gemilerdeki yoğun alkol tüketimi ve Müslümanlara uygun etkinliklerin azlığı nedeniyle kruvaziyer tatillerinden uzak duran milyonlarca Müslüman için önemli bir alternatif oluşturabilir.

On güverteye yayılmış 880 kabin ile bin 760 yolcu kapasitesine sahip olan gemi; dini hassasiyetleri olanlar, wellness tutkunları ve aileler için çeşitli olanaklar sunacak. Yolcular, helal beş çayı, spa uygulamaları, çocuk kulüpleri, aile etkinlikleri ve her akşam canlı gösterilerin tadını çıkarabilecek. Gemide ayrıca, helal sertifikalı malzemelerle hazırlanmış Hong Kong tarzı ördek kızartması da servis edilecek.

Gezgin Sara Amro, “Bir Müslüman ve Halal Expeditions Group’un sahibi olarak, birçok şirketin Müslüman gezginlerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla kavrayamadığını gördüm. Oysa bu sanıldığı kadar karmaşık değil: helal yiyecek, alkol olmaması ve helal et yoksa balık veya deniz ürünleri yeterli,” diyor.

Kruvaziyer, Malezya’nın Müslüman dostu turizmde küresel lider olma hedefini desteklemeyi amaçlıyor. Proje, Malezyalı Hwajing Travel & Tours ile Çinli Astro Ocean Cruise ortaklığında yürütülüyor.

29 Kasım’da başlayacak güzergâhlar arasında 4 gün 3 gecelik Langkawi–Penang–Port Klang rotası ile 3 gün 2 gecelik Port Klang–Penang hattı yer alacak.

Suudi Arabistan merkezli Aroya Cruises gibi diğer şirketler de helal yemek ve odalarda seccade bulundurma gibi olanaklar sunsa da M/V Piano Land bu konuda daha kapsamlı bir deneyim vaat ediyor.

Gazeteci Shebs Alom, “İlk Müslüman dostu kruvaziyer, kapsayıcı turizmi teşvik etmenin harika bir yolu. Seyahat sektörünün helal hizmetlerin önemini anlamaya başlaması büyük fark yaratıyor,” diyor.

SEYAHATİ DAHA KAPSAYICI HALE GETİRMEK

Müslümanlara daha kapsayıcı seyahat deneyimi 2025 Mastercard–CrescentRating Küresel Müslüman Seyahat Endeksi’ne göre, küresel Müslüman seyahat pazarı 2030’a kadar 200 milyar euroyu aşabilir. Bu nedenle M/V Piano Land’in lansmanı, dünya genelinde destinasyonların Müslüman dostu seyahat seçeneklerini artırmaya çalıştığı bir döneme denk geliyor.

Malezya ve Endonezya gibi ülkeler, büyük Müslüman nüfuslarının yanı sıra doğal güzellikleriyle bu trendin öncüsü konumunda. Astro Ocean Cruise Başkan Yardımcısı Jian-feng Tong, “Bu işbirliği sadece kruvaziyer seçeneklerini artırmakla kalmıyor; Malezya’nın çeşitliliği kutlayan, helal bütünlüğünü koruyan ve Müslüman dostu turizmde lider konumunu güçlendiren kimliğini de pekiştiriyor,” dedi.

Tayvan ve Hong Kong gibi Doğu Asya destinasyonları da daha fazla ibadet alanı ve helal yemek seçeneği sunmaya başladı.

Sara Amro, “Bir kruvaziyerde şampanya yerine güzel bir mocktail ikram edilmesi gerçekten hoş bir değişim. Seyahatin Müslümanlar için daha kapsayıcı hale geldiğini görmek harika,” dedi.

Batı Avrupa ülkeleri bu konuda Asya kadar ilerlemiş olmasa da, Fransa, Almanya, İngiltere ve İrlanda da helal yemek ve kapsayıcı misafirperverlik hizmetleri geliştirmeye çalışıyor.

Alom son olarak şunu ekliyor: “Bir Müslüman gezgin olarak helal yiyecek ve ibadet alanlarına erişim, bulunduğun yere göre değişiyor. Güneydoğu Asya ve Orta Doğu’da seyahat etmek genellikle çok kolay. Ancak Avrupa ve Amerika’da hala zaman zaman zor olabiliyor. Yine de artık seyahat öncesi diyet tercihlerini sormaya başladılar; bu da 20 yıl öncesine göre büyük bir gelişme.”