Müslüman cenazesini krematoryumda yaktılar!

Almanya’nın güneybatısında yer alan Hessen eyaletindeki Frankfurt kentinde akıl almaz bir olay yaşandı.

Camia Haber’de yer alan bilgilere göre, Sankt Katharinen Hastanesi’nde tedavi gören 45 yaşında Fas kökenli Müslüman önceki gün hayatını kaybetti.

Hastane Yönetimi Kendini Savundu

Söz konusu durumu aileye bildirmeyen hastane yönetimi, hastanın kimlik bilgilerinin bulunmadığını gerekçe göstererek cesedi krematoryumda yaktı.

Olayın medyaya yansımasının ardından, konuyla ilgili yapılan açıklamada, hastane yönetimi, hastanın yanında kimlik bilgilerinin bulunmadığını belirtti.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, “Hasta, dini, ırkı veya akrabaları hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Hayati tehlikesi bulunan hasta ayrıca acilen ihtiyaç duyulan bir ameliyatı da reddetti. Hastanın bilinen son adresi ve resmi makamlar aracılığıyla akrabalarını bulma girişimleri de başarısız oldu” ifadeleri kullanıldı.

Yakılma Masraflarını Devlet Karşılıyor

Açıklamada ayrıca, Müslüman bir kişinin ölmesi ve akrabalarının tespit edilememesi halinde imamlara bilgi verildiği ifade edildi.

Haklarında hiçbir bilgi bulunmayan hastalar hayatlarını kaybettiklerinde ise yakıldığı belirtilirken, masrafların devlet tarafından karşılandığı ifade edildi.