Müslüman Anadolu halkına eşcinsel operasyon! Adında Türk'ü kullanan BtcTurk'ten büyük rezalet!

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Türkiye her alanda LGBTİ rezaletiyle mücadele ederken bazı firmaların da sürekli öne çıkarması dikkatlerden kaçmıyor.

Eşcinsel olduğunu ilan edince kıymete bindi

Milli takımdaki arkadaşlarına sarkıntılık yapan ve bir takım arkadaşıyla eşcinsel ilişki yaşadığı ortaya çıkan Ebrar Karakurt isimli voleybolcu, eşcinsel olduğunu ilan etmesinin ardından reklamlarla milletin gözüne sokulmaya başlandı.

82 milyon kişi arasında başka kimse yok mu?

Son olarak adında Türk olan kripto para alım satım platformu BtcTurk, sanki başka voleybolcu yokmuş gibi, LGBTİ’li eşcinsel Ebrar Karakurt'u reklamlarında oynattı.

Milletin gözüne sokup sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışıyorlar

Skandal reklamı birçok ulusal kanalda oynatan BtcTurk, LGBT rezaletini başta çocuklar olmak üzere insanların gözlerinin içine içine sokarak meşrulaştırmaya çalışıyor.

Müslüman Anadolu halkına operasyon çekiyorlar

Her türlü ahlaksızlığı medya aracılığıyla yaymaya çalışan malum odaklar, başta yandaş şirketlerin reklamları olmak üzere her türlü dizi, film, sinema gibi yayın araçlarını kullanarak sapkınlığı meşrulaştırmaya ve yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Türkiye'yi sessiz sedasız içten çökermeyi amaçlayan karanlık odaklar, Müslüman Anadolu halkının temeline dinamit döşüyor.