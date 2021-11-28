Müslüman âlimlerden “Kara Cuma”ya yeni isim önerisi

Münübe Yılmaz

Bir dönem Türkiye’de de “Kara Cuma” diye anılan, fakat daha sonra kamuoyundan gelen yoğun tepkiler sebebiyle ismi farklı şekillerde kullanılmaya başlanan gün, İslam dünyasında da eleştiri konusu oldu. Rusya ve Kazakistan'daki Müslüman âlimler, Batı menşeli günün adının değiştirilmesi için çağrı yaparak “Kara Cuma, ‘Hayırlı Cuma’ veya ‘Cömertlik Cuması’ olsun” önerisinde bulundu. Kazakistan Yüksek Müftüsü Nevruzzbay Kazhy Taganuly, alışveriş merkezleri ve girişimcilerin bundan sonra “Kara Cuma” tabirini kullanmamasının Kazak halkını sevindireceğini belirtirken, Rusya Müslüman Din Adamları Topluluğu Başkanı Müftü El-Bir Karganov da söz konusu teklife destek verdi. Dine karşı saygının, toplumun kültürünün bir göstergesi olduğuna işaret eden Taganuly “Alışveriş merkezleri ‘Kara Cuma’yı değil, ‘Hayırlı Cuma’yı kullanırsa, Müslümanlara anlayış ve desteklerini de göstermiş olurlar” diye konuştu. Moskova Müslüman Manevi İşler Dairesi Başkanı İldar Ali-Dinov da “kara” kelimesinin kötü çağrışımlar yaptığını belirterek, söz konusu isimde mutlaka değişikliğe gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Neden ‘Kara Cuma?’

Kara Cuma, aslında ABD’de Şükran günü olan Kasım’ın dördüncü perşembesini takip eden cuma gününü ifade ediyor ve 1952’den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler başlıyor. Resmi bir tatil olmayan bugüne ‘Kara’ denilmesi ise 1960'lara dayanıyor. Dükkanların o gün daha hava aydınlanmadan çok erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar, Batılılar tarafından bugüne ‘Kara Cuma’ denmesine neden oluyor. Bu tabirin ilk kez Philadelphia kentinde kullanıldığı tahmin ediliyor.