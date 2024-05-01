Muşlu öğrenciler TÜBİTAK finallerinde
Muş’ta eğitim gören ortaokul öğrencileri, orman yangınlarına müdahale amacıyla geliştirdikleri cihazla TÜBİTAK proje yarışması Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Fatma Betül Yıldırım, Eymen Hamza Türk ve Nudem Taşkesen, ormanlarda çıkan yangınları tespit etme ve su bağlantısı aracılığıyla müdahale etme özellikleriyle donattıkları cihazla Van’da düzenlenen “18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi”ne katıldı. Öğrenciler, 26 Mayıs’ta yapılacak TÜBİTAK finaline katılmaya hak kazandı.