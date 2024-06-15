Muslic'ten flaş Beşiktaş paylaşımı
Cercle Brugge Teknik Direktörü Miron Muslic, Beşiktaş'la ilgili paylaşımı kısa sürede viral oldu.
Belçika Ligi ekibi Cercle Brugge Teknik Direktörü Miron Muslic, İstanbul gezisinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
41 yaşındaki Avusturyalı teknik adam, Beşiktaş'la ilgili flaş bir paylaşımda bulunarak ileride siyah-beyazlı kulübü çalıştırmak istediğini dile getirdi.
Muslic yaptığı paylaşımda, "Enerjinizden çok etkilendim. Beni kucakladınız ve bırakmadınız. Bir gün burada, Beşiktaş'ta yaşamak ve çalışmak için geri döneceğim. Şimdi evime dönüyorum." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlar arasında yoğun ilgiyle karşılandı.
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