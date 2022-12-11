Muslera'nın başı fena halde dertte! Kesin olarak alacak...

2022 Dünya Kupası son grup maçında Uruguay, Gana ile karşılaşmış ve FIFA, 4 futbolcuya disiplin soruşturması açmıştı. 4 ismin arasında Fernando Muslera'nın da olduğu bilinirken tecrübeli eldivenin ceza alacağı neredeyse kesinleşti.

FIFA, Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından futbol federasyonu ve dört oyuncusu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı. Karşılaşmada hakeme sert itirazlarda bulunan oyuncuların ceza alacağı kesinleşti.



Jose Maria Gimenez, Edinson Cavani, Fernando Muslera ve Diego Godin, hakeme fiziksel temasta bulundukları gerekçesiyle ilgili disiplin kurula sevk edilmişlerdi. Eski FIFA yetkilisi Keith Hackett, Muslera özelinde açıklamalarda bulundu.

Hackett, "Maçın sonunda hakemin katlanmak zorunda kaldığı şey kabul edilemezdi. Güvenliğin beklediğiniz kadar iyi olmadığı konusunda biraz endişeliydim. Bunun olmayacağını düşünebilirsiniz. Premier Lig'e baktığınızda bu çok sık olmaz ama olduğunda çok hızlı bir şekilde güvenlik vardır. Bu doğru değildi." dedi.

"FIFA'nın Uruguay'a sert bir ceza vermesini bekliyorum. Önemli bir para cezası ve uzaklaştırma olacaktır. Turnuva dışındalar ama uluslararası oyuncuları var. Herhangi bir yasak uzun süreli olacak. 1-2 maç değil."