Muslera'dan Omar açıklaması

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, 1 yıl sonra ilk maçına çıkan Omar Elabdellaoui için bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı kaleci, Omar ile fotoğrafını paylaşarak, "Tebrikler kardeşim! Asla pes etmedin ve gösterdiğin çabayla yeniden aramızda olman harika. Sen ve ailen adına çok mutluyum." notunu düştü.

Omar Elabdellaoui, yaşadığı talihsiz kazanın ardından tam 422 gün sonra sahalara geri dönmüştü.