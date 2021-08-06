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Spor Muslera’dan ender görülen performans! Hataları çileden çıkardı
Spor

Muslera’dan ender görülen performans! Hataları çileden çıkardı

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın yaptığı peş peşe hatalar taraftarları tam anlamıyla çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 13:37:00 -
Muslera’dan ender görülen performans! Hataları çileden çıkardı

Galatasaray'da Fernando Muslera, performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Deneyimli eldiven sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynadığı iki PSV maçına da hatalarıyla damga vururken Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone karşılaşmasında akılalmaz bir hata sonrası gole sebebiyet verdi.

Müsabakanın 53. Dakikasında Aytaç’ın geri döndüğü pas sonrası rakibini ceza sahasında düşürerek kırmızı kart gören ve penaltıya neden olan Uruguaylı eldivenin peş peşe yaptığı hatalar ‘ender bir durum’ olarak yorumlandı ve Muslera’nın bu durumunun gelecek için bir hayli soru işareti olarak durduğu belirtiliyor.

Karşılaşmanın ardından taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterirken kaleci Fernando Muslera da eleştirilerin odağındaki isim oldu. Taraftarın sabrını taşıran bu olay sonrası tecrübeli kaleciye tepki yağdı.

Kırmızı kart sonrası kaleye Berk geçti

Muslera’nın peş peşe gerçekleştirdiği hatalara penaltı ve kırmızı kart eklenince St Johnstone maçının son 35 dakikasında yedek kaleci Berk Balaban oyuna dahil oldu. Rövanş maçında cezalı durumda olacak Muslera’nın yerine genç eldiven Berk’in görev alması bekleniyor.

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