  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Muslera yoksa İsmail Çipe var!
Spor

Muslera yoksa İsmail Çipe var!

Fernando Muslera'nın sakatlığında kaleye geçmesi beklenen İsmail Çipe'ye, Fatih Terim'in özel bir terapi uyguladığı ve bu akşamki Medipol Başakşehir karşılaşmasında genç file bekçisinden büyük bir başarı beklediği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 15:04:00 -
Muslera yoksa İsmail Çipe var!

Fernando Muslera'nın sakatlığında kaleye geçmesi beklenen İsmail Çipe'ye, Fatih Terim'in özel bir terapi uyguladığı ve bu akşamki Medipol Başakşehir karşılaşmasında genç file bekçisinden büyük bir başarı beklediği ifade edildi.

Son iki sezonu Kayserispor'da kiralık geçirdikten sonra Galatasaray'a geri dönen ve geçtiğimiz haftalarda yeni sözleşme imzalayan 26 yaşındaki kalecinin Başakşehir karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu.

İsmail'in devre bitene kadar çizeceği grafik, Galatasaray'ın devre arasındaki transfer planını da etkileyecek. Sarı-Kırmızılı ekipte İsmail dışında, Fatih Öztürk, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz da Terim'den görev bekleyen diğer kaleciler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay