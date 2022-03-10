Muslera yine kalede yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve kaleci Inaki Pena, Barcelona maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Sakatlığını atlatan ve İspanya'ya götürülen Muslera'nın maçta oynayıp oynamayacağı sorulması üzerine cevap veren Torrent, karşılaşmada kaleyi Pena'nın koruyacağını ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve kaleci Inaki Pena, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak olan Barcelona maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Açık ne net ifadeler kullanan Domenec Torrent, Barcelona maçında kaleye kimin geçeceğini de açıkladı.

"TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Turu geçmek için olumlu konuşan Domenec Torrent, "Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi bir dönemde şu an. Bu bir sır değil, herkes biliyor. Yılın en iyi döneminde olabilirler belki de. Şampiyonlar Ligi'nde olsalar belki daha iyi ilerleyebilirlerdi. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. 2-1 kazanıp, dış sahada 2-0 kaybederlerse zor olur. Turu geçeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.