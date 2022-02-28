Muslera mı, Pena mı kalede olacak?
Galatasaray'a geldiği günden beri kalede güven veren Pena'nın yükselen performansına karşın, sakatlığını sonlandıran ve takımla çalışmalara başlayan Muslera'nın mı kaleye geçeceği büyük merak konusu oldu
Galatasaray'a geldiği günden beri kalede güven veren Pena'nın yükselen performansına karşın, sakatlığını sonlandıran ve takımla çalışmalara başlayan Muslera'nın mı kaleye geçeceği büyük merak konusu oldu.
Galatasaray'da Fernando Muslera sahalara dönüş hazırlığında. Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Uruguaylı file bekçisi ilk kez takımla çalıştı.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Sakatlığı sonrasında bireysel çalışmalar yapan Fernando Muslera, bugün ilk kez takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray, 28. hafta maçında 5 Mart Cumartesi günü Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.