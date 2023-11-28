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Spor Muslera iddialı konuştu: "Manchester United karşısında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz"
Spor

Muslera iddialı konuştu: "Manchester United karşısında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz"

Yeniakit Publisher
2023-11-28 19:08:00 -
Muslera iddialı konuştu: "Manchester United karşısında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz"

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Manchester United karşısında ne yapmaları gerektiğini bildiklerini söyleyerek, "Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz. Kulüpler arasında yapılan en güzel turnuva" dedi.

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Manchester United karşısında ne yapmaları gerektiğini bildiklerini söyleyerek, "Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz. Kulüpler arasında yapılan en güzel turnuva" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray yarın saat 20.45’te evinde İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, "Maçta ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz. Kulüpler arasında yapılan en güzel turnuva. Galatasaray da orada mücadele ediyor. Bizim de hazır olmamız gerekiyor" diye konuştu.
Sahanın içerisinde geçirdikleri zamanda deneyim kazanıldığını ifade eden Muslera, "Sadece Galatasaray için değil milli takımda da oynuyoruz, Dünya Kupası elemeleri oynuyoruz. Sahanın içerisinde geçirdiğiniz zamanla deneyim kazanıyorsunuz. Büyük ülkelere, önemli takımlara karşı oynayarak gelişiyorsunuz. O deneyime artık sahibim. Kariyerimden de çok büyük gurur duyduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Arjantinli futbolcu Alejandro Garnacho’nun Everton maçında attığı röveşata golünün hatırlatılması üzerinde Uruguaylı kaleci, "O golün Puskas ödülüne aday olduğunu düşünüyorum. Beni daha çok heyecanlandıran şey taraftarımızla Manchester United’a karşı oynayacağımız maç" dedi.
Sözleşmesinin uzatılma konusunun sorulması üzerine ise Fernando Muslera, "Yarın bir maçım var. Ona odaklanmış durumdayım” diye cevap verdi.

Her stadın kendine ait bir atmosferi olduğunu ifade eden Muslera, "Burada daha önce bulunmadıysanız eğer kendiniz görüp, karşılaştırma yapabilirsiniz. Her zaman söylüyorum, bizim taraftarımız sahadaki 12. adam. İnandığım şey de bu" diyerek sözlerini tamamladı.
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