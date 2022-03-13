Muslera için bomba iddia!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve 2 aylık tedavi sürecinin ardından takıma katılan tecrübeli kalecinin sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceğini yazdı.

Bu sezon Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından LIGABlatt'in haberine göre; Galatasaray, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırabilir.

Haberde sarı-kırmızılıların Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralamasının ardından Fernando Muslera'nın forma şansı bulmasının zor olduğu vurgulanırken, Galatasaray'ın yeni yabancı kuralı nedeniyle sezon sonunda genç ve yerli bir kaleciye yönelebileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların adı sezon başında ve ara transfer döneminde Göztepe forması giyen 23 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile anılıyordu.