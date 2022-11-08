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Teknoloji Musk’tan yeni karar! Twitter artık tolerans göstermeyecek
Teknoloji

Musk’tan yeni karar! Twitter artık tolerans göstermeyecek

Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya göre, Twitter bundan böyle parodi hesaplar hariç sahte hesap açan kişilere sıfır tolerans politikasını uygulayacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 16:36:00 -
Musk’tan yeni karar! Twitter artık tolerans göstermeyecek

 

Twitter bundan böyle sahte hesap açan kişilere sıfır tolerans politikasını uygulayacak. Parodi hesaplar hariç kimliği konusunda yalan söyleyen kullanıcılar uyarılmadan cezalandırılacak.

Twitter artık sahte hesap hususunda acımasız bir şekilde davranacak. Bu platformun yeni sahibi olan Elon Musk parodi hesaplar hariç kimlik konusunda sahteciliğe başvuran profillerin askıya alınması için düğmeye bastı.

Başka birinin kimliğine bürünme dönemi bitiyor

Musk, Twitter'ın daha önce bu yola başvuranları uyardığını fakat uyarı yönteminin devre dışı bırakıldığını duyurdu. Bu kararla birlikte, başka birinin kimliğine bürünme dönemi bitiyor gibi gözüküyor.

Bundan sonra kimliği sahte olan bir profil herhangi bir sorgulama işlemine tabi tutulmadan Twitter'dan kalıcı olarak uzaklaştırılacak. Twitter'da hesabının parodi olduğunu açıkça belirtmeyen sahte kimlikli bir profilin var olma şansı kalmadı.

Musk'ın bu duyurusundan önce hesabının adını Elon Musk olarak değiştiren kişilerin hesabı kapatılmıştı.

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