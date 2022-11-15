Musk’ın sağ cebinden sol cebine para transferi

Popüler milyarder Elon Musk’ı duymaktan bıkmış olabilirsiniz ancak sahip olduğu şirketler göz önüne alındığında daha uzunca bir süre gündemden düşmeyecek gibi duruyor. Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX'in Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter’dan en büyük reklam kampanyasını satın aldığı bildirildi.

CNBC'ye göre reklam kampanyası, SpaceX'in Avustralya ve İspanya'daki potansiyel müşterileri hedefleyen uydu internet hizmeti Starlink'i tanıtacak. SpaceX’in satın aldığı reklam paketinin fiyatı ise 250.000 dolar.

SpaceX, kablo veya fiber optik altyapı tarafından yetersiz hizmet verilen veya hiç hizmet verilmeyen yerlerdeki insanlara yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak amacıyla Starlink’i geliştirdi. Starlink, gerekli ekipmanların alınmasıyla SpaceX’in yörüngedeki uydu takım yıldızlarıyla abonelerine yüksek hızlı internet hizmeti veriyor.

Musk'un bu satın alımdan kaynaklı kazançlı çıkıp çıkmayacağı tartışma konusu olurken getirisinin ne yönlü olacağı ileriki günlerde belli olacak.