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Teknoloji Musk'ın gece yarısı gönderdiği mesaj herkesi şaşırttı
Teknoloji

Musk'ın gece yarısı gönderdiği mesaj herkesi şaşırttı

Twitter'ın yeni sahibi olan Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformunda değişiklikler yapmayı sürdürüyor. Elon Musk’ın, şirket çalışanlarına gönderdiği e-mail herkesi şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 17:33:00 -
Musk'ın gece yarısı gönderdiği mesaj herkesi şaşırttı

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde popüler sosyal medya ağı Twitter’ı satın almıştı. Twitter’ın yeni sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, şirket içerisinde değişikliklerine devam ediyor.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su ve aynı zamanda Twitter’ın yeni sahibi Musk, bu seferde Twitter çalışanlarına yolladığı e-posta ile şaşkına çevirdi.

ABD basını, Musk'ın geriye kalan Twitter çalışanlarına ültimatom verdiğini konuşmaya başladı.

Musk’tan gece yarısı ültimatom! “Ya kabul edin ya da…”

The Washington Post'un iddiasına göre Elon Musk, gece yarısı çalışanlara bir e-posta göndererek adeta ültimatom verdi:

"Twitter'ın yeni "son derece zorlu" vizyonuna bağlı kalmayı kabul edin ya da tazminatınızı alıp şirketten ayrılın."

Haberlerde geçen bilgilere göre, söz konusu e-posta ile çalışanlara, şirkette kalmaları için bir taahhütname imzalamaları gerektiği söylendi.

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