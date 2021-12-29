Muskazon nedir ve ne için kullanılır? Muskazon neye iyi gelir?

Muskazon niçin kullanılır? Muskazon Tablet, ağrı kesici ve kas gevşetici bir ilaçtır. İskelet kasındaki ağrı ve spazmları gidermek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere ek tedavi olarak; eklem hastalıklarında ve tendon rahatsızlığında görülen ağrılar, yangılı veya travmatik kas rahatsızlıkları, bel bölgesindeki yerleşik ağrı, burkulma ve zedelenmeden dolayı oluşan ağrılar, boyun tutulması; boyun, omuz ve kol ağrılarının giderilmesinde kullanılır.

Muskazon nedir ve ne için kullanılır?

• MUSKAZON ,iskelet kası hastalıklarının çoğunda bulunan ağrı, gerginlik ve hareket sınırlamasını giderek belirtilerin iyileşmesini sağlayan bir ajandır.

• MUSKAZON karton kutuda, 20 tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Tabletler beyaz renkli, yuvarlak, bir yüzü çentikli tabletler şeklindedir.

• MUSKAZON, iskelet kasındaki ağrı ve spazm (istemsiz kasılma) ile birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak aşağıda belirtilen durumda kullanılır:

• Bel ağrısı,

• Boyun tutulması,

• Servikal sendrom (boyun, omuz ve kol ağrıları),

• İltihabi (inflamasyonlu) veya travmatik (darbelere bağlı) kas rahatsızlıkları,

• Tendon (kasları kemiğe bağlayan kas kirişi) ve eklem rahatsızlıkları,

• Ortopedik işlemler sırasında.

2. MUSKAZON ‘u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Muskazon hangi durumlarda kullanılmaz?

• MUSKAZON’un herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız (allerjeniniz varsa),

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa, Akut porfiride (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) kullanmayınız.

MUSKAZON nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:Yetişkinlerde, başlangıç dozu genellikle, günde 3-4 defa 2’şer tablet şeklindedir. Günlük doz, sonradan günde 3-4 defa 1’er tablete indirilebilir.

Doktorunuz MUSKAZON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• Uygulama yolu ve metodu: Tabletler bir bardak su ile birlikte yutulur.

• Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı: 12 yaşın altındaki çocuklarda etkinliliği ve güvenliliği

ispatlanmamıştır. Bu nedenle 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği:Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Muskazon yan etkileri neler?

Muskazon olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi, MUSKAZON ‘un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MUSKAZON ‘u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz veya boğazda şişme,

• Nefes almada güçlük(göğüste sıkışıklık veya hırıltı),

• Ölümcül olabilen veya şoka sebebiyet veren kan basıncında ani düşme.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin MUSKAZON ‘a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kalp atım hızının artması(nabzınızın hızlanması),

• Kan damarlarının gevşemesi(kan basıncınızın düşmesi),

• Nefes darlığı,

• Mide kanaması,

• Karaciğer toksisitesi (kaşıntı, iştahta azalma, yorgunluk, deride veya gözlerin beyaz kısmında sararma, karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma gibi belirtilerle kendini gösterir).