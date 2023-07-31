Musk, ünlü rapçinin Twitter (X) hesabını yeniden açtı

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra Twitter, Donald Trump gibi tartışmalı isimlerin hesaplarını geri açmaya başladı. Yaklaşık yedi ay önce Twitter üzerinden ofansif tweet’ler paylaşan Kanye West ise platforma geri dönen son kişi oldu.

Kanye West’in Twitter hesabı neden kapatılmıştı?

Ye adıyla da tanınan rapçi Kanye West’in Twitter hesabı, geçtiğimiz yılın Aralık ayında askıya alındı. Gerekçe olarak ise Twitter’ın şiddeti kışkırtmaya karşı kurallarını ihlal ettiği ifade edildi. Ancak Ye, tekrardan Twitter’da paylaşım yapabilecek.

Kanye West’in platformdan engellenmesi Musk tarafından açıklandı. Ye’nin saldırgan tweetler atarak şiddete teşvik ettiğini söyledi. Bazı tweet’lerinde ise Nazi propagandası yaptığı ifade edildi.

Aralık ayındaki paylaşımlarından sonra Kanye West, hem Twitter hem de Instagram’da uzaklaştırma cezası aldı. Paylaşımları nefret söylemi ihlalleri nedeniyle her iki platformdan da kaldırıldı. Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter, Ye’nin hesabını herhangi bir açıklama yapmadan yeniden aktif hale getirdi.

Şu ana kadar ne Elon Musk ne de Kanye West hesabın açılması hakkında yorum yapmadı.

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West, tartışmalı davranışları nedeniyle geçen yıl bazı iş ortaklıklarını da kaybetti. Örneğin, Ekim ayında Adidas, nefret söylemine tolerans göstermediğini belirterek rapçiyle olan anlaşmasını feshetti.

Öte yandan Twitter, geçtiğimiz günlerde logosunu ve ismini değiştirmeye karar verdi. Buna göre platform artık X olarak anılacak ve tweet ifadesi yerine gönderi kullanılacak.