Mevlüt Tezel, bir evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını açıklayan dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın insanlarla dalga geçtiğini belirtti. "Hayatta ne acılar var! 219 milyar doları olan Musk'ın bile evi yok! Kiraya da çıkmıyor ama vakitten kazanmak için özel jeti var! Yersen!" ifadelerini kullanan Tezel, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bir evi olmadığını ve arkadaşlarının boş odalarında kaldığını açıkladı.

Musk, Mayıs 2020'de tüm evlerini satma niyetini "Ev sahibi olmayacağım" diye tweetlemişti. Sonra da teker teker evlerini satmıştı.

Musk'ın eski sevgilisi olan Grimes de ünlü girişimcinin "Bazen yoksulluk sınırının altında" yaşadığını söylemişti.

Google'ın kurucu ortağı Larry Page de 2015'te Musk, Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğinde bazen Page'e e-posta gönderip "Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Gelebilir miyim?" dediğini söyledi.

Musk bizimle dalga mı geçiyor? Sosyal deney de yapıyor olabilir!

Hayatta ne acılar var! 219 milyar doları olan Musk'ın bile evi yok! Kiraya da çıkmıyor ama vakitten kazanmak için özel jeti var! Yersen!"