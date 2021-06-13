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Yaşam Müsilaj temizlendi mi? Marmara’da deniz salyası temizlendi mi?
Yaşam

Müsilaj temizlendi mi? Marmara’da deniz salyası temizlendi mi?

Müsilaj temizliği bitti mi? Marmara Denizi’ni saran müsilajın temizliğine ilişkin adımlar 8 Haziran’da atıldı. Vatandaşlar geride kalan sürede deniz salyasının temizlenip temizlenmediğini araştırmaya başladı. Deniz salyası temizlendi mi? Marmara’da denize giriliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 14:57:00 -
Müsilaj temizlendi mi? Marmara’da deniz salyası temizlendi mi?

Marmara Denizi bir süredir müsilaj sorunuyla boğuşuyor. 8 Haziran’dan itibaren farklı noktalardan tonlarca müsilaj toplandı. Peki, müsilaj temizliği bitti mi?

Müsilaj temizlendi mi? Marmara’da deniz salyası temizlendi mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, Anadolu Yakası'nda Kadıköy Sahili, Caddebostan Sahili, Bostancı İDO İskelesi, Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifi, Kuleli ve Tuzla mevkilerinde ekipler sabah saatlerinde çalışmalara başladı.  Caddebostan Sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkilerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken, İBB'ye ait teknelerin sahillere yakın kısımlarda dip temizleme çalışmaları sürüyor.

Bakanlık ekiplerinin, sahillerde biriken müsilajları hortumlarla depolama tanklarına dolduracağı kaydedildi.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajların yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Öte yandan, 8 Haziran'da "Müsilaj Temizliği Seferberliği" kapsamında başlatılan çalışmalar sonucu temizlenen Caddebostan Sahili'nde yeniden müsilajların birikmeye başlandığı gözlendi.

Denizden müsilaj nasıl toplanıyor? Deniz salyası toplaması nasıl yapılıyor?
Denizden müsilaj nasıl toplanıyor? Deniz salyası toplaması nasıl yapılıyor?

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