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MÜSİAD’tan faiz indirimi değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ( MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, Merkez Bankasının faiz indiriminin ülke ekonomisi adına sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:43
MÜSİAD’tan faiz indirimi değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ( MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, Merkez Bankasının faiz indiriminin ülke ekonomisi adına sevindirici bir durum olduğunu söyledi.


Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Poyraz, TC Merkez Bankası’nın yeni yönetimince alınan faiz indirimi kararının ülke ekonomisinin tüm aktörleri adına sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirerek “Merkez’in bu tutumu yeni Türkiye’de yeri olmayan yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini gösteriyor” dedi. MÜSİAD olarak, Merkez Bankasının bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına da yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansımasını temenni ettiklerini ifade eden Poyraz, “Zira bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe, ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Önümüzdeki süreçte kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini beklediğimiz faiz oranlarının yanı sıra, ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin, bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:43
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