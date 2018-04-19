MÜSİAD'dan ticaret diplomasisi atağı

STK olarak, ülke ekonomisinin büyümesi ve refahın artması için girişimlerde bulunduklarını söyleyen Abdurrahman Kaan, yeni çalışmalarını ve gündemdeki gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

FAHRİ TİCARET ATEŞESİ GİBİYİZ

Yurt içi ve yurt içi teşkilatlarımızı, “fahri ticaret ataşesi” gibi konumlandırıyoruz. Onların kurdukları güçlü ilişkilerle, ihracatımızı artırmaya yönelik girişimlerde bulunmalarını teşvik ediyoruz. Fahri ticari ataşelik için bir mevzuat değişikliği teklifi hazırlığı içindeyiz, en kısa zamanda bunu da ilgili makamlara sunacağız. Yurt dışı teşkilatlarımız aracılığı ile ise “ticaret diplomasisi” yürütüyoruz. Bu amaçla, yurt dışı teşkilat yapımızı genişletiyoruz. 4 gün önce Brüksel’de Belçika ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Şimdi de Tiflis şubemizi faaliyete geçireceğiz.

GÖSTERGELER OLUMLU

MÜSİAD olarak, iş dünyasının nabzını güncel bir şekilde tutabilmek için hazırladığımız ve her ayın son iş günü kamuoyuyla paylaştığımız SAMEKS, yani Satın Alma Müdürleri Endeksi’nin son dönem grafiği Türkiye ekonomisindeki olumlu görünümü teyit etmektedir. Yılın ilk iki ayında 50 referans değerinin üzerindeki seyrini sürdüren SAMEKS Bileşik Endeksi, 2018 yılı Mart ayında da olumlu görünümünü sürdürmüş ve 52,8 puan seviyesinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk çeyreğini 53,6 puan ortalamasıyla kapatan SAMEKS, bu döneme ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret ediyor.

Türkiye’nin küresel ölçekte güvenli ve gelişmiş bir ülke olma iddiasını sürdürmesi için, milli teknoloji kazanma ve teknolojiye dayalı sanayileşme konusunda, yeni bir sıçrama yapması gerekiyor. Türkiye ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve küresel rekabet gücü için, üretim yeteneğini, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ve teknolojik düzeyi daha üst seviyelere taşıyacak bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmelidir. Ancak bu dönüşümü, ülkemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştirmek durumundayız. Çünkü, orta gelir tuzağından çıkış, yalnızca milli bir sanayileşme hareketini, seferberlik anlayışı ile başlatmakla mümkün olacaktır. Türkiye, her zaman imalat sanayini öncelikli kılan bir üretim modelini almalıdır.

MESLEKİ EĞİTİM MUTLAKA OLMALI

MÜSİAD, kurulduğu günden bu yana mesleki eğitimin kıymetine ve önemine dikkat çekiyor. Bu gayretlerimizi, geçtiğimiz ekim ayında Bağlarbaşı’nda tematik okul konseptiyle hayata geçirdiğimiz Perakende Meslek Lisesi’yle bir adım öteye taşıdık. Önümüzdeki dönemde inşallah, yeni projelerimizle ve çözüm önerilerimizle, mesleki eğitimin ülkemizde yaygınlaşması ve köklüleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

TEKNOLOJİ AÇIĞIMIZ GİDERİLİYOR

Türkiye’nin teknolojik, beşeri, ekonomik, coğrafi, tarihsel varlıklarından kaynaklanan karşılaştırmalı üstünlüklerinin irdelenerek, ekonomi politikalarında kullanılması gerekmektedir. Teknoloji açığının öncelikle teknoloji transferi ile giderilmesi ve bu transferlerin Ar-Ge ile desteklenerek özümsenmesi, Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların arttırılması, yeterli ve nitelikli Ar-Ge personelinin yetiştirilmesi, kıt Ar-Ge kaynaklarının doğru alanlarda seçici şekilde kullanılması gerekmektedir.