MÜSİAD’dan Rusya hamlesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Rusya’da temsilcilik açtı. Dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle faaliyetlerine devam eden dernek, Rusya’daki temsilcilik ile 80 ülkede 210 temsil noktasına ulaşmış oldu.

“Temsilcilik çok önemli katkılar sunacak”

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, Rusya’da temsilcilik açılışının stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Uyar, Rusya’nın başkenti Moskova’da açılan temsilciliğin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında çok önemli katkılar sunacağını belirtti.

MÜSİAD Rusya Temsilcisi olarak göreve başlayan Mefail Deribaş da iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

MÜSİAD EXPO’da geri sayım başladı

Üretimi ve ihracatı arttıracak adımların, faizsiz yatırım seçeneklerinin ele alınacağı 17. MÜSİAD EXPO, 21-24 Kasım tarihlerinde ‘Meselemiz Türkiye’ sloganıyla gerçekleşecek. Bu organizasyon kapsamında 20 Kasım’da düzenlenecek 22. International Business Forum’da (IBF) da Türkiye’yi, bölgeyi ve dünya ekonomisini ilgilendiren pek çok gündem maddesi konuşulacak. Ana teması ‘Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet’ olan kongrede ‘Uluslararası Para Sistemi’nin Reformu ve Makul ve Adaletli İktisadi, Düzen Tasarımı’ ve ‘Uluslararası Ticaret ve Para Sistemi’nde Blockchain Teknolojisinin Konumu’ başlıklı iki oturuma yer verilecek.