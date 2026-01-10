MÜSİAD’dan Niğde basınına 10 Ocak kutlaması

Niğde (akit) - Dursun Suna

Programda konuşan MÜSİAD Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe, gazetecilerin kamuoyunun doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirilmesinde üstlendiği kritik role dikkat çekti. MÜSİAD Niğde Şubesi’nin yürüttüğü faaliyetler hakkında da bilgi veren Gümüştepe, “Bizler ne yaparsak yapalım, basın olmadan olmuyor. Sizlerin yerini tutamayız, çalışmalarımızı kamuoyuna duyuramayız, dedi. Gümüştepe, “2026 yılında daha güzel gelişmeler bekliyoruz. Ticaretin her alanında; ihracatta, ithalatta, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. İnşallah bu yıl bizim yılımız olacak” diye konuştu.

Günün anısına ‘Geleceğe Nefes’ ağaçlandırma projesi kapsamında, ülkemizde orman varlığının artırılması amacıyla Niğde muhabirimiz Dursun Suna’ya fidan dikim sertifikası takdim edildi.