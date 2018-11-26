MÜSİAD’dan ‘Medine Pazarı’ projesi

Öncüpınar Gümrük Kapısı alanında “serbest ticaret bölgesi” kurulması amacıyla “Medine Pazarı” Projesi’ hazırlandı.

Yıldırım ve Varank’a sunuldu

MÜSİAD Kilis Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın da desteğiyle hazırlanan projenin TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sunulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Projemizi olumlu bulan Sayın Bakanımız, projemizin bir örneğini alarak inceleyip gerekli yardımlarda bulunacaklarını ifade etti. 34 bin metrekare fabrika alanları, ticaret iş yerleri, açık pazar alanları, idari bina, camimiz ve birçok aktif yapının içinde bulunacağı güzel bir proje hazırladık ve ilk adımımızı attık.”