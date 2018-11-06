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MÜSİAD’dan Danimarka’ya yeni ofis

MÜSİAD, Danimarka’nın Glostrup kentinde kiraladığı yeni ofisini teslim aldı.

06 Kasım 2018 Salı 10:33
MÜSİAD’dan Danimarka’ya yeni ofis

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Danimarka’nın Glostrup kentinde kiraladığı yeni ofisini teslim aldı. MÜSİAD Danimarka Şubesi Başkanı Latif İbişoğlu, “2007 yılında kurulduğumuzda bir ofisimiz vardı ancak zaman içerisinde değişik sebeplerden dolayı çalışmalarımızda bir yavaşlama oldu, dolayısıyla biz de ofisimizi kapattık. Üyelerimizle daha sık sık bir araya gelebilmek açısından tekrar ofis gerekliliği hasıl oldu. Çalışmalarımızı daha hızlı, pratik, yerinde yapma imkanı bulacağımızı düşünerek, ofis ihtiyacımızı karşılamak üzere burayı kiraladık” diye konuştu.

Gönüllü olarak ticaret ataşeliği görevi üstlendiklerini ve Danimarka ile Türkiye arasında ticaretin artması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden İbişoğlu, sadece Danimarka’da iş yapmak isteyen Türk iş adamlarına hizmet vermediklerini, Türkiye’de iş yapmak isteyen Danimarkalı iş adamlarına da hizmet verdiklerini vurguladı.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:33
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  2. Danimarka
  3. MÜSİAD Danimarka Şubesi Başkanı Latif İbişoğlu
  4. Türk iş adamları

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