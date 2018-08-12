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MÜSİAD’dan 18 dilde mesaj: Siyasi oyunları...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD tarafından doğrudan ülke ekonomisini hedef alan yaptırımlara karşı, tüm dünyaya 18 dilde 'devletimizin yanındayız' mesajı verdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:15
MÜSİAD’dan 18 dilde mesaj: Siyasi oyunları...

Ticaret diplomasisi vizyonuyla yurt içinde 84, yurt dışında 74 ülke, 206 farklı noktada hizmet veren, Türkiye'nin en yaygın Sivil Toplum Kuruluşu MÜSİAD, Türkiye üzerinde oynanan ve doğrudan ülke ekonomisini hedef alan siyasi ve ekonomik yaptırımlara karşı 18 dilde basın açıklamasında bulundu.

Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Malayca, Japonca, Felemenkçe, Rusça, Gürcüce, Romence, Yunanca, Bulgarca, Makedonca, Boşnakça, Sırpça, Arnavutça ve Hausa dili üzerinden tüm dünyaya mesaj veren MÜSİAD, yurt dışında bulunan teşkilatları üzerinden Türkiye'ye karşı yapılmak istenen etik ve hukuk dışı uygulamalara karşı devletimize ve hükümetimize destek çağrısında bulundu.

Her türlü yaptırım ve baskılara rağmen seçilmiş meşru hükümetin yanında yer alacaklarının altını çizen MÜSİAD'ın açıklamasında şu hususlara dikkat çekildi:

SAYIN DEVLET BAŞKANIMIZIN VE EKONOMİ YÖNETİMİMİZİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

"MÜSİAD olarak son dönemde ülkemizin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun Sayın Devlet Başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye'nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır. Cenab-ı Allah doğruların yanındadır."

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 22:15
  1. MÜSİAD

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