MÜSİAD’da bayrak değişimi

ZEKERİYA SAY/İSTANBUL

Kurulduğu 1990 yılından bu yana çok başarılı atılımlarda bulunan, yerli ve milli sermayenin lokomotifi MÜSİAD, 7. Başkanını seçiyor. Yarın yapılacak seçimlere tek aday olarak giren Mahmut Asmalı, bayrağı 2017’den beri başarılı icraatlara imza atan Abdurrahman Kaan’dan devralmaya hazırlanıyor.

MÜSİAD’da nöbet değişimi

Yerli ve milli sanayicilerin kurduğu MÜSİAD’da nöbet değişimi heyecanı yaşanıyor. Yarın İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 26. MÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda, mevcut başkan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Sektör Kurulları, İş Geliştirme Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Asmalı’ya görevi devretmeye hazırlanıyor. . Yarın İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 26. MÜSİAD Olağan Genel Kurulu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrif etmesi bekleniyor. 5 çocuk sahibi olan Asmalı Ak Yapı inşaatında sahibi. Aslen mühendis olan Asmalı, sahip olduğu Ak Yapı inşaat firmasıyla ses getiren prestij projelere imza attı.

Başarılı projelerin altında imzası var

Mahmut Asmalı, 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Mahmut Asmalı, 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1989 – 1998 yılları arasında özel bir inşaat şirketinde çalıştı ve birçok başarılı projelere imza attı. Saha mühendisi olarak başladığı meslek hayatına genel müdür yardımcısı olarak devam ederken çalıştığı şirketten ayrılarak, 1998 yılında bir mühendis arkadaşı ile birlikte Akyapı İnşaat A.Ş.’yi kurdu. Akyapı inşaat olarak; fabrikalardan, toplu konutlara, sanayi sitelerinden, alışveriş merkezlerine, hastane, okul, altyapı ve çevre düzenleme işlerine kadar inşaat sektörünün her alanında bir çok projeleri başarı ile tamamlamış ve yeni projeleri ile de bu alandaki faaliyetlerine devam etmektedir.

Hayırsever bir iş adamı

2009 yılında Türkiye İktisadi Girişimi ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Yılın Girişimcisi Ödülü’ne layık görülmüştür. Akyapı İnşaatın ortağı olduğu ABC Grup adlı şirketi ile; 2006 yılında yurtdışına açılmış ve Katar’da inşaat ve sanayi kollarında başarı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2015 yılında sosyal sorumluluk projesi kapsamında yetim çocukların bakım, eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunabilmek için ortağı ile birlikte Akyuva Vakfını kurmuş halen bu vakfın Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Mahmut Asmalı evli ve beş çocuk babasıdır.