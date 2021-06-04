MÜSİAD ve Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Bereket Sigorta Grubu arasında “tekafül sigortacılığı” olarak da bilinen katılım sigortacılığının tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. MÜSİAD genel merkezinde düzenlenen imza töreni, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik ve Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut Güngör’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

50 milyar dolara yaklaştı

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, tekafül sigortacılığının önemine işaret ederek, bu kavramın barındırdığı dayanışma kültürünün önemli olduğunu vurguladı. Tekafül sigortacılığının, yardımlaşma usulü ile yapılan karşılıklı bir sigorta türü olduğunu belirten Kaan, şunları söyledi: “Yaklaşık 50 milyar dolar seviyesine ulaşan küresel tekafül varlıkları, tüm İslami finans varlıklar arasındaki payını ve önemini gün geçtikçe artırıyor. Bununla birlikte İslami finans ekosisteminin bir parçası olarak faizsiz finans enstrümanlarının yaygınlaştırılmasına dair vizyon ve misyonumuzla birlikte değerlendirildiğinde, tekafül sigortacılığına gösterdiğimiz ehemmiyeti artırmamız gerekiyor.”

Farkındalık oluşturacak

Bereket Sigorta Grubu ile imzalanan bu iş birliği protokolünün önemli bir farkındalık oluşturacağına inandıklarını ifade eden Kaan, “MÜSİAD üyesi firmalarımızın tekafül sigortacılığına yönelik farkındalıklarının artırılması, bu bağlamda Bereket Sigorta Grubu ürünlerine ilişkin duyuru ve tanıtımların yapılması ve söz konusu ürünlerin MÜSİAD üyeleri tarafından indirimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bu protokol ile birlikte İslami finans enstrümanlarının ülkemizdeki gelişimine ciddi bir fayda sağlayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Toplumumuzda önemli bir karşılığı var”

Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik, Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut Güngör de “Gelişen ekonomik ve ticari koşullara uyumlu olarak dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan, hem ekonomik hem de dini açıdan temelleri bulunan, yardımlaşma ve paylaşmayı odağına alan katılım sigortacılığının, toplumumuzda önemli bir karşılığı olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörde yüzde 5 oranında paya sahip katılım sigortacılığının geliştirilecek ürünler ile derinleşmesinin finansal piyasaların gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Güngör, şunları kaydetti: “Gelişmiş finansal altyapısı, genç nüfusu, nitelikli iş gücü ve jeopolitik konumu ile Türkiye’yi ‘global faizsiz finans merkezi’ haline getirme hedefi ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlama vizyonu ile katılım finans ekosisteminin derinleşmesi ve katılım sigortacılığının tabana yayılması için MÜSİAD ile Bereket Sigorta Grubu arasında güçlü bir iş birliğinin adımları atılmıştır. Bu iş birliği protokolünün, katılım sigortacılığının gelişmesi ve yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu vesile ile bugün başlattığımız girişimin, başta güzel ülkemiz olmak üzere, ana sermayedarımız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne, sigortacılık sektörüne ve ülkemizin önde gelen iş dünyası kuruluşlarından MÜSİAD üyelerine hayırlı olmasını temenni ederiz.”