MÜSİAD Türkiye-Afrika Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İş Forumu (IBF) Genel Başkanı Erol Yarar, Afrika ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Türkiye-Afrika iş birliğinde çok büyük sosyal, siyasi ve iktisadi gelişme potansiyeli var. MÜSİAD olarak Afrika'nın her yerinde şube açmak istiyoruz." dedi.



AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen MÜSİAD EXPO kapsamındaki Türkiye-Afrika Zirvesi, "Gelişen Afrika Nüfusu ve Ekonomisinde Enerji ve Tarımsal Öncelikler" ana temasıyla, Afrika ülke temsilcileri ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

IBF Genel Başkanı Erol Yarar, zirvenin açılışındaki konuşmasında, MÜSİAD olarak yıllardan beri birçok Afrika ülkesinde çalışma yaptıklarını belirterek, Sudan'da birçok Türk şirketin kurulmasını sağladıklarını bildirdi.



Afrika kıtasının Batılılar tarafından çok sömürüldüğünü anlatan Yarar, "Afrika'da nereye gittiysek, çok güzel insanlarla tanıştık. Ben önümüzdeki yüzyılın Afrika açısında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Afrika uyandı. Afrika'nın her yerinde bir uyanış var. Afrika'da çok büyük bir demografik gelişme var. Dünya nüfusunun en hızlı arttığı kıta Afrika." diye konuştu.



Yarar, Afrika nüfusunun hızla arttığına dikkati çekerek, 2030'da dünyadaki her 5 kişinden birinin, 2050'de dünyadaki 4 kişiden birinin, 2100 yılında ise dünyadaki her 5 kişiden ikisinin Afrikalı olacağı öngörüsünü paylaştı.



Ülkelerinin siyasi olarak özgür olmanın yanında ekonomik olarak da özgür olmaları gerektiğinin altını çizen Yarar, "Ekonomik açıdan köle olmamamız lazım. İktisadi olarak özgürleşmek kendi kaynaklarını iyi değerlendirmeye bağlıdır." dedi.



Yarar, Türkiye'nin tecrübelerinden Afrika ülkelerinin yararlanacağı çok şey olduğunu belirterek, Afrika'da tarım, madencilik ve su kaynaklarının çok önemli olduğunu ifade etti.



Afrika'da su kaynaklarının çok zengin olduğunu vurgulayan Yarar, bu kaynakların verimli kullanılamadığını, kaynakların israf edildiğini anlattı.



Yarar, şunları söyledi:

"MÜSİAD olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak Afrika ile, kardeş Afrika'mızla her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu buradan ilan etmek istiyoruz. 1990 yılında MÜSİAD kurulduğundan bugüne kadar, en önemli söylediğimiz konulardan biri şudur; 'Afrika'nın her ülkesinde büyükelçilik açılsın'. Çünkü Türkiye-Afrika iş birliğinden çok büyük sosyal, siyasi ve iktisadi gelişme potansiyeli vardır. Bu tek elle olabilecek bir iş değil. Biz de güzel bir atasözü vardır; 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var.' Onun için biz MÜSİAD olarak Afrika'nın her yerinde şube açmak istiyoruz. MÜSİAD'ın Afrika sorumlusu var. MÜSİAD bir iş adamı örgütü olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin politikaları çerçevesinde değil, o politikayı yönlendiren bir kurum olarak karşınızda. MÜSİAD devletin önünü açan çalışmalar yapıyor."



Afrikalıların hala ayrımcılık da mücadele ettiğini dile getiren Yarar, Türkiye ve Afrika'nın hem siyasi hem iktisadi hem de sosyal olarak daha çok yaklaşması gerektiğini sözlerine ekledi.



MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin de derneğin Afrika'da birçok noktada temsilciliğinin olduğunu belirterek, zirvede enerji, tarım ve finansman konularını masaya yatıracaklarını söyledi.



MÜSİAD EXPO kapsamında birçok etkinlik yapıldığını anlatan Güvercin, Türkiye-Afrika Zirvesi'nin Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacağını ifade etti.





- "Sertifikalı tarım üretimine geçmemiz gerekiyor"





MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Üst Kurulu Başkanı Halim Aydın ise dünyanın toprağa ve insana zarar vermeyen bir tarım politikasına ihtiyacı olduğunu söyledi.



Sağlıklı zirai üretimin yapılması gerektiğinin altını çizen Aydın, "Bizim aslında temiz, organik, kirlenmemiş toprakları ve suyu olan Afrika tarımı için bazı önceliklerimizin olması lazım. Modern dünyanın yanlışlıklarından arındırılmış, doğru stratejiyle, verime dayalı bir tarım politikası sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.



Aydın, toprağa ve insana zarar veremeden üretim yapılması gerektiğini vurgulayarak, bitki hastalanmadan bitkiyi koruma konseptinin dünyada kullanılmaya başladığını ifade etti.



Türkiye'de tarım sektöründeki gelişmeleri anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bitki beslemenin stratejisi yanında gübrelerin seçiminde de çok önemli noktalar var. Bitkinin türüne ve büyüme dönemine göre gübreler seçilirse, kimyevi gübrenin topraktaki ve bitkideki kalıntılarını bertaraf etmiş olacağız. Modern dünyanın kimyevi ve diğer gübrelerde düştüğü yanlışlardan uzak durarak, yeni kuracağımız tarım politikalarıyla Afrika'da temiz ve sağlıklı ürün geliştireceğiz. Dozunu aşan her şey zehirdir. Bitki için de besin maddelerinin dozunda kullanılması lazım. Modern dünyanın kabul edilen güzel sistemleri de var. Bundan sonra tarım üretimi yaparken iyi tarım ve konvansiyonel tarım uygulamaları gibi sertifikalı tarım üretimine de geçmemiz gerekiyor."





- "Sudan'ın üçte ikisi ziraate uygun"





MÜSİAD Sudan Şubesi Başkanı Ammar Harun, Sudan Şubesi'ni bu yıl açtıklarını anımsatarak, Sudan-Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirici çalışmalar yapacaklarını söyledi.



Sudan'ın tarım yapmak için çok uygun bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Harun, dünyada artan gıda ihtiyacının verimli topraklarda verimli tarım yapılarak karşılanabileceğini belirtti.



Harun, Sudan'ın üçte ikisinin ziraate uygun olduğunu ve yılda 4 kez ürün alınabildiğini belirterek, Nil Nehri kıyısı olması dolayısıyla Sudan'ın ticaret ve lojistik açısından stratejik bir yerde bulunduğunu vurguladı.



Sudan'da her türlü ürünün yetiştirilebildiğinin altını çizen Harun, ülke topraklarının özellikle ayçiçeği, buğday, fıstık ve pamuk gibi zirai ürünlerin yetiştirilmesi için çok uygun olduğunu anlattı.



Harun, verimli tarım yapılabilmesi için Sudan'ın tarım teknolojilerine ihtiyacı bulunduğunu işaret ederek, bunun da Türkiye gibi gelişmiş ülkelerin yatırım ve finansmanı sayesinde yapılabileceğini aktardı.



Zirve, açılış konuşmalarının ardından, "Afrika Tarımında Makineleşmenin Gerekliliği: Koşullar ve Stratejiler", "Enerji Altyapılarının Geliştirilmesi: Özel Yatırımcıların Dahil Olma Stratejisi", "Tarım-Endüstri Projelerinde Özel-Kamu Ortaklığı: Başarı Öyküleri", "Büyük Enerji ve Tarım Projelerinin Finansmanı: Başarı Öyküleri" başlıklı panellerle devam edecek.