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Ekonomi MÜSİAD, Karabağ’ın imarı için 500 Türk yatırımcıyla Azerbaycan’a çıkarma yaptı
Ekonomi

MÜSİAD, Karabağ’ın imarı için 500 Türk yatırımcıyla Azerbaycan’a çıkarma yaptı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de MÜSİAD tarafından 25’inci Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) düzenlendi. Forumda işgalden kurtarılan Karabağ ve civar illerin imar ve ihyası için yapılması gerekenler müzakere edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:28:00 -
MÜSİAD, Karabağ’ın imarı için 500 Türk yatırımcıyla Azerbaycan’a çıkarma yaptı

MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, altyapısı bozuk olan Karabağ’ın ihya edilmesi gerektiğini söyledi. Yarar, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda milyarlarca dolar altyapı yatırımı gerektiğini belirterek, “MÜSİAD olarak bizim bu konuda çok ciddi deneyimlerimiz var. Buraya gelmemizin nedeni deneyimlerimizi aktarmak. İnsanları yeniden kendi topraklarına götürebilmenin çalışmasını yapmak istiyoruz. Projelerimizi sunacağız” dedi.

En önemli ve çabuk hayata geçirilecek potansiyele sahip alanın tarım olduğuna dikkati çeken Yarar, “Mayın sorunu var. Bu sorun giderildikten sonra toprakların hemen tarıma kazandırılmasını, oradaki yerleştirilecek halka iş ve gelir imkânlarının açılmasını, köyler ile kasabaların hızla kalkındırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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