MÜSİAD, Karabağ’ın imarı için 500 Türk yatırımcıyla Azerbaycan’a çıkarma yaptı

MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, altyapısı bozuk olan Karabağ’ın ihya edilmesi gerektiğini söyledi. Yarar, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda milyarlarca dolar altyapı yatırımı gerektiğini belirterek, “MÜSİAD olarak bizim bu konuda çok ciddi deneyimlerimiz var. Buraya gelmemizin nedeni deneyimlerimizi aktarmak. İnsanları yeniden kendi topraklarına götürebilmenin çalışmasını yapmak istiyoruz. Projelerimizi sunacağız” dedi.

En önemli ve çabuk hayata geçirilecek potansiyele sahip alanın tarım olduğuna dikkati çeken Yarar, “Mayın sorunu var. Bu sorun giderildikten sonra toprakların hemen tarıma kazandırılmasını, oradaki yerleştirilecek halka iş ve gelir imkânlarının açılmasını, köyler ile kasabaların hızla kalkındırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.