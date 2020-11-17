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Ekonomi “MÜSİAD EXPO”da Karabağ’ın yatırım potansiyelini tanıtacak
Ekonomi

“MÜSİAD EXPO”da Karabağ’ın yatırım potansiyelini tanıtacak

Azerbaycan, 18-21 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek “MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı”nda Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan bölgelerin ekonomik ve yatırım potansiyelini tanıtacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:17:00 -
“MÜSİAD EXPO”da Karabağ’ın yatırım potansiyelini tanıtacak

Azerbaycan fuarda, Ekonomi Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansının (KOBİA) kuracağı “Karabağ Azerbaycan’dır” standında temsil edilecek. KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, “Kurtarılan topraklar Azerbaycan için sadece manevi, tarihi ve kültürel değeri temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda zengin ekonomik potansiyele ve büyük yatırım fırsatlarına da sahip” dedi. Kurtarılan toprakların zengin doğal kaynaklarının Azerbaycan’ın kalkınmasına, halkın refahına hizmet edeceğini, ülkenin gücüne güç katacağını vurgulayan Memmedov, şunları söyledi: “Azerbaycan’da faaliyet gösteren yabancı şirket sayısı ve petrol dışı sektöre yatırım açısından Türkiye ilk sırada yer alıyor. İşgalden kurtarılan bölgelere yatırımda da kardeş ülkenin ilk sırada yer alacağına eminim. Türk iş adamlarının, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında gerçekleştirilecek kalkınma projelerinde, iş kurma ve istihdam yaratmada aktif rol almalarını bekliyoruz. Ülkemiz için tarihi bir dönemde, KOBİA olarak işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının ekonomik potansiyelini ve yatırım fırsatlarını MÜSİAD Expo 2020’de sunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Standımızın ziyaretçi ve iş adamları tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz.”

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