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Ekonomi MÜSİAD EXPO 2020 Kapılarını açıyor
Ekonomi

MÜSİAD EXPO 2020 Kapılarını açıyor

Yarın başlayacak MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nda 40 bin şirketi temsil eden 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:15:00 -
MÜSİAD EXPO 2020 Kapılarını açıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılacağı fuarda 8 bini aşkın B2B iş görüşmesi yapılacak. TÜYAP’ta gerçekleşecek etkinlikte TOGG ve Günsel markalı yerli otomobiller tanıtılacak. BMC’ye ait kamyonlar ile otobüsler de vitrine çıkarılacak. Hem fiziki olarak hem de sanal ortamdan takip edilebilecek MÜSİAD EXPO 2020’de yeni karavanlara da yer verilecek. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, girişimcileri ve yatırımcıları TÜYAP’ta buluşturmak için tüm imkânları seferber ettiklerini vurguladı. İç ve dış ticarete ivme katmak için MÜSİAD EXPO 2020’yi düzenleme kararı aldıklarını anlatan Kaan, şunları söyledi: “Fuarımız, üreticilerin ve ihracatçıların tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmelerine vesile olacak. Böyle bir organizasyonu düzenlemekten duyduğumuz mutluluğun tarifi yok. Bu, ülkemize faydalı olmanın ve bu topraklara duyduğumuz güveni ve inancı tüm dünyaya kanıtlamanın mutluluğudur. Bugüne kadar çeşitli kurumlarla toplam 193 Mutabakat Anlaşması (Memorandum of UnderstandingMOU) imzaladık. İnşallah, MÜSİAD EXPO 2020’de 4 kıtadan 20 yeni karşı kurumlarla MOU anlaşması yapacak ve dış ticareti güçlendireceğiz.”

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