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MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan; “İş birliği yapın faizi bırakın”

MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan iş dünyasının ekonomik durgunluktan kurtulmak için bankalar yerine farklı sektörlerdeki iş insanların bir araya gelerek ellerindeki değerleri birleştirme önerisi getirerek, ’’Böylece bankalardan kredi çekerek faiz ödemek yerine insanlarımız kendi güçleriyle hem markalarını oluştursun hem de işlerini büyütsün” dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 17:07
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan; “İş birliği yapın faizi bırakın”

MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan iş dünyasının ekonomik durgunluktan kurtulmak için bankalar yerine farklı sektörlerdeki iş insanların bir araya gelerek ellerindeki değerleri birleştirme önerisi getirerek, ’’Böylece bankalardan kredi çekerek faiz ödemek yerine insanlarımız kendi güçleriyle hem markalarını oluştursun hem de işlerini büyütsün” dedi.


Pehlivan, iş dünyası için önemli bir öneri de bulunarak iş dünyasının banka faizlerine yönelmek yerine aynı iş kolunda farklı sektörlerde iş yapmaya çalışan imalat ve üreticilerin güçlerini birleştirmesinin işlerini açacağını söyledi. İşleri açılsın diye bankalara verilen faizlerin kat ve kat ödendiğini de dile getiren Pehlivan, sanayici ve esnafların iş birliği ve birleşme ile birlikte banka faizlerine verilecek parayı da yatırım olarak değerlendirebileceklerini dile getirdi.


“Babalarımızdan öğrendiğimiz ticaret, günümüzde geçerli değil”


40 yıllık geçmişi olan bir esnaf olduğunu ifade eden Pehlivan, ’’Büyüklerimizden aldığımız herkes kendi işini yapacak. Kendi işinden başka işe bulaşma, zarar görürsün, iflas edersin gibi bir algı oluşuyor piyasada. Ben şahsi olarak son yıllarda buna katılmıyorum. Türkiye piyasasına baktığımız zaman marka değeri yüksek yabancı firmalara fason üretim yapan imalatçılarımız var. Bu bize istihdam anlamında getiri sağlıyor ama bizim en büyük sıkıntımız marka sıkıntısı. Bizim markamız olsun ama işlerimizi başkası yapsın önemli değil. Parayı kazananlar da markalar oluyor genelde” dedi.


“Çözüm yolu ise gayet basit”


Pehlivan, marka oluşturmanın yolunu anlatarak, “üretici firmalar, pazarlama firmaları, 8-10 şirket bir araya gelerek bu anlamda güçlerini birleştirerek çözebilir, marka değeri yüksek ürünler çıkarıp dünya pazarında satabilirler. İmalatçılar, pazarlamacılar ve hammadde üreticileri bir araya gelerek güçlerini birleştirerek ekonomik daralmayı atlatabilirler, potansiyeli artırabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda devletimizin de destekleri var. Bu anlamda İŞKUR’un, KOSGEB’in, MARKA’nın destekleri var. Bunları değerlendirebiliriz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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