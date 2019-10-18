MÜSİAD, dünyanın dört bir yanından bin işadamını Bosna Hersek’te buluşturdu

1995 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından kurulan Uluslararası İş Forumu’nun (International Business Forum-IBF) 23’ncüsü Bosna Hersek’in başkenti Saray Bosna’da gerçekleşti. 25 ülkeden bine yakın temsilcinin katıldığı forumda Bosna Hersek’teki uluslararası ticari işbirliklerinin tohumları atıldı. Ekonomisi günden güne güçlenen Bosna Hersek’in, Türkiye’nin AB ile ticaretinde kilit rol oynayacağı yatırımlara ev sahipliği yapmasının kapısı MÜSİAD’ın girişimleri ile aralandı. Dün başlayan 23’ncü Uluslararası İş Forumuna ev sahipliği yapan Saraybosna’dan iş dünyasına önemli mesajlar verildi.

Helal gıda üssü

IBF Başkanı Erol Yarar, 23 yıldır aralıksız sürdürülen forumun ilk kez bir Avrupa ülkesinde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Bosna Hersek’in aralarında tarım, gıda ve hayvancılık, otomotiv, turizm, inşaat, metal, sağlık ve mobilya gibi 7 ana sektörde öne çıkan yatırımlara ev sahipliği yapabilecek potansiyelde olduğunu kaydetti. Bosna’nın helal gıda pazarına 50 milyon dolarlık et gönderebilecek potansiyeli olduğunu belirten Yarar, bu ülkenin helal gıda üssüne dönüşmesi için alt yapının mevcut olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği (AB) pazarına yakın bir bölgede bulunmasının Bosna Hersek’i daha cazip bir ülke haline getirdiğini dile getiren Yarar, işadamlarını bu potansiyeli değerlendirmeye davet etti.

Davos ruhuyla güçlü adımlar

Ticaret savaşlarının küresel rekabeti hızlandırdığına dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dışarıdan gelen ekonomik atakların belirlenmesi ve önlenmesinin ekonomik ve ticari bilgi ağının sağlıklı kurulmasına bağlı olduğunu belirterek, “IBF, MÜSİAD’ın kadim ve hakikatli yol arkadaşıdır. Hedefimiz, tüm İslam coğrafyasını aralarında bilgi ve enformasyon paylaşımını güçlendirerek yepyeni bir blok şeklinde dizayn etmek, IBF’i Davos ruhuna kavuşturarak çeyrek asırlık ideali gerçekleştirmek, IBF ve MÜSİAD’ı, ekonomik, sosyal ve bilgi ağı adına diplomatik paydaş kılmak, MÜSİAD’ın saha saygınlığını ve kurmak istediği ticaret ağını IBF üyesi ülkeler nezdinde genişletmektir. Bosna Hersek’te de beraberliğimizi birçok alanda geliştireceğimiz imkânlar var. İş dünyasını bu potansiyele davet ediyoruz” mesajını verdi.

Genç nüfus dinamiği var

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki 660 milyon dolarlık ticaret hacminin gerçekleşecek işbirlikleri ile rahatlıkla 1 milyar dolar seviyesine çıkarılabileceğini söyledi. Yatırımcılara sunulacak imkânlar kadar AB üyeliği yolunda kararlı görünen Bosna Hersek’teki genç nüfus potansiyeline de dikkat çeken Avdagiç, gençlerin bu ülkede tutulmaları ve dışarıda başarılı işlere imza atan Bosnalı beyin gücünün ülkelerine dönmeleri konusunda gayret sarfedilmesi gerektiğini dile getirdi. Avdagiç, “IBF, 23 yılda çok verimli bir foruma dönüştü. 23. Uluslararası İş Forumu’nun Bosna Hersek’te düzenlenmesini çok anlamlı buluyorum. Burası sadece ziyaret etmeye değer bir ülke değil, iş yapmak için de fırsatlar ülkesi” dedi.

Doğrular anlatılmalı

l Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı’nda sivillere karşı çok hassas davrandığına vurgu yaparak, ‘Türk iş dünyasına doğruları anlatma görevi düşüyor’ dedi.

l AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise Balkanlarla işbirliğine büyük bir önem verdiklerini belirterek, “ Türkiye’nin ^Balkan coğrafyasındaki yatırımları 1.5 milyar doları aştı. Bölgesel kalkınmanın önemli işaretlerinden biri yükselen şehirlerdir. Bosna yükselen şehirlerden birisi. Biz de hep beraber bu potansiyeli daha da yukarı taşımak için çalışacağız” mesajını verdi.

l Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç de yaptığı konuşmada, son yıllarda Bosna Hersek’e yatırım yapan işadamlarından yüzde 84’ünün memnun olduğunu belirterek, “Erken davranan kazançlı çıkacak” dedi. Ülkedeki yerli ve yabancı yatırımcı şartlarının eşit olduğunu vurgulayan Caferoviç, iş adamlarını 7 sektörde yatırıma davet etti.

Sorunlar aşılır yolumuza devam ederiz

ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Pınarı Harekatı karşısında Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanması yönündeki açıklamasını Yeni Akit’e değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Biz ABD ile belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün için bir erteleme olsa bile yarın bu sorunların aşılmayacağı anlamına gelmiyor” dedi. Sorunlar aşıldığında hazır olacaklarını dile getiren Pekcan, Türk ekonomisinin sağlam temellere sahip olduğunu belirtirken, “Türkiye’nin kendi dinamikleri kendine yeter. Avrupa Birliği’ni arkasından sürüklemeye de yeter” ifadelerini kullandı. Pekcan, genç ve eğitimli bir nüfusa sahip olduğumuzu vurgulayarak, Türk iş dünyasının her türlü çalışma koşullarına alışık olduğunu ve her şeyin kriz olarak adlandırılmaması gerektiğini söyledi.