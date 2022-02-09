MÜSİAD dolar kurunun olması gereken seviyeyi açıkladı: Aşağılara gelmesini doğru bulmuyoruz...

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu yıl gerçekleştirilecek MÜSİAD Expo ve Türk-Arap İş Zirvesi başta olmak üzere dernek tarafından hayata geçirilecek projelere ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Dolar kuruna ilişkin öngörüsünü paylaşan Mahmut Asmalı önemli açıklamalarda bulundu.

Mahmut Asmalı, dolar kurunun kaç seviyelerinde olması gerektiğine ilişkin soruya karşılık, kurla ilgili tahminde bulunmanın zor olduğunu bildirdi.

Asmalı, kurun mevcut seviyesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kurun şu anki seviyesi bile yüksek. Kurun seviyesi, diğer ülkelerin de enflasyon rakamlarıyla karşılaştırıp onlardan arındırılmış seviyesine bakıldığında 1990'lı yıllara göre bile en üst seviyede şu anda. Dolayısıyla kurun şu anda bu miktarın biraz daha altında olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak sanayimizin ilk isteği kurdaki oynaklığın son bulmasıydı. En azından kur korumalı TL mevduat hesabıyla bu sağlandı. Sanayiciler bu durumdan memnun. Ancak biz kurun ithalatı özendirici seviyede aşağılara gelmesini doğru bulmuyoruz. Seviye olarak biraz daha aşağı düşmeli. 11-12 TL seviyeleri belki daha uygun bir seviye olabilir. Ancak dediğim gibi oynaklığın olmaması bizim için esastır."