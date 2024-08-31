MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Bozkuş, Ticaret Bakanı ile bir araya geldi

Ziyaret kapsamında hem Diyarbakır hem de bölgedeki ticaret ele alındı. Başkan Bozkuş, Bakan Bolat’a Diyarbakır da yaptıkları faaliyetleri, yatırımları anlatarak, önümüzdeki dönemde yapacakları yatırımların bilgilerini verdi.

Başkan Bozkuş, “2025 yılı yatırım ve ticaret eylem planlamalarımızda yapmış olduğumuz ihracatımızı, yapacağımız hem yatırım hem de projelerle daha fazla Üretim yaparak 2024 yılına göre daha fazla artırmak için yaptığımız çalışmalarımız ile ilgili Bakan beye bilgi verdik. Bakanımıza bizleri makamına kabul ettiğinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.