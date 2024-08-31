  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beklenmedik gelişme! Başkan Erdoğan'ın 35 gün önce atadığı isim affını istedi

Gazze'de can kaybı 40 bin 691’e yükseldi

Zerre kadar da olsa utanın vesayetçiler! 28 Şubat zulmünden dekanlığa giden yol

Çinli otomobil devi BYD, onu işe aldı! Çin devinin gözü Türkiye'de

Çinliler Adana ve Denizli'yi gözüne kestirdi! Herkes şaştı kaldı

Netflix'ten Türkiye düşmanı dizi! Mehmeçiğe 'çirkin' iftira

Trump'tan Harris'e cevap: O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişiyim...Sözleri gündemi salladı

Fenerbahçe zikren iflas etti! Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı da solladı! Ama başarıyla değil maalesef…

Türkiye ve Irak'tan Süveyş'e alternatif dev proje! Tüm dünya, yaşananları şaşkınlıkla izliyor

Galatasaray’dan şok açıklama gelebilir bu akşam! "Bir stoperimiz tamamen yok olabilir" deniyordu! Bu sefer ne olacak peki…
Kobi MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Bozkuş, Ticaret Bakanı ile bir araya geldi
Kobi

MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Bozkuş, Ticaret Bakanı ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-31 23:48:00 -
MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Bozkuş, Ticaret Bakanı ile bir araya geldi

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında hem Diyarbakır hem de bölgedeki ticaret ele alındı. Başkan Bozkuş, Bakan Bolat’a Diyarbakır da yaptıkları faaliyetleri, yatırımları anlatarak, önümüzdeki dönemde yapacakları yatırımların bilgilerini verdi.

Başkan Bozkuş, “2025 yılı yatırım ve ticaret eylem planlamalarımızda yapmış olduğumuz ihracatımızı, yapacağımız hem yatırım hem de projelerle daha fazla Üretim yaparak 2024 yılına göre daha fazla artırmak için yaptığımız çalışmalarımız ile ilgili Bakan beye bilgi verdik. Bakanımıza bizleri makamına kabul ettiğinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23