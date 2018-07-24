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MÜSİAD ‘Bor’a dikkat çekti

Uşak’ta gerçekleştirilen MÜSİAD 99. Genel İdare Kurulu Toplantısı’nda (GİK), dünyadaki rezervlerinin yüzde 73’ü Türkiye’de bulunan ‘Bor’ madeni masaya yatırıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bor madeninin etkin şekilde kullanmak gerektiğini söyledi.

24 Temmuz 2018 Salı 09:54
MÜSİAD ‘Bor’a dikkat çekti

Bor madeni ve kullanım alanları temalı MÜSİAD 99. Genel İdare Kurulu Toplantısı (GİK) Uşak Şubesi ev sahipliğinde düzenlendi. BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç.Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ve ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer’in katılımlarıyla gerçekleşen kurulda, Türkiye’deki Bor rezervleri, Bor ürünlerinin ileri teknoloji ürünlerindeki kullanımı, Bor üretiminde yeni inovasyon anlayışı ve Bor’a dayalı sektörlerde iş birliği çalışmaları konuları ele alındı.

“BOR MADENİ KONUSUNDA ATILACAK ÇOK ADIM VAR”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Bor madeninin Türkiye’nin geleceği adına çok önemli bir konumda yer aldığını vurguladı.

Bor madeninin kullanımı konusunda atılması gereken çok fazla adım olduğunu belirten Kaan, MÜSİAD olarak ülkemizin potansiyelinin açığa çıkarılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Kaan; “Bor, kullanım alanı ve üreteceği katma değer düşünüldüğünde, son derece kıymetlidir. Dünyadaki kaynaklar hızla tükenirken ve alternatif kaynaklara ilgi artıyorken Türkiye, önemli bir ham madde olan Bor madeninden, değerini teslim edecek şekilde istifade edilmelidir. Türkiye bugün, dünyadaki Bor rezervinin yüzde 73’ünü barındırıyor. Dünyadaki pazar payımıza baktığımızda ise, 2017 yılında yüzde 57 olduğunu görüyoruz. Diğer yandan örneğin Amerika, toplam rezervin yaklaşık yüzde 5’ine sahipken, pazarın yüzde 27’sini elinde bulunduruyor. Mevcut potansiyelimizi kullanma oranımızı ifade eden bir veridir bu. Elimizde Bor madeni gibi bir kıymet varken, bunu en etkin şekilde kullanarak, yerli ve milli üretim kapasitemizi artırmalıyız” diye konuştu. Ar-Ge çalışmalarına yönelik faaliyetler yürütülmesinin elzem olduğunun altını çizen Kaan, “2003 yılında, başbakanlığı döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kurulmasına öncülük ettiği Bor Araştırma Enstitüsü’nü, daha etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Tarım, cam sanayii, seramik sanayii, metalürji, yalıtım, sağlık ve enerji, bilhassa yenilenebilir enerji gibi çok geniş bir kullanım alanı olan Boru, tüm dünyaya satabilmek ve pazar payını rezerv seviyesine yükseltmek için önümüzde hatırı sayılır hiçbir engel yoktur. Bu hedefe, peyderpey ulaşacağımıza inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BOREN, YATIRIMCIYA DESTEK SUNUYOR

Açılış konuşmasının ardından MÜSİAD Enerji ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Dr. İzzet Alagöz moderatörlüğünde panel düzenlendi. Panelde, BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Bor’un kullanım koşulları ve getirdiği fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya Bor rezervinin yüzde 73’ünün Türkiye’de bulunduğunu ifade eden Yörükoğlu, BOREN olarak bilgi ve teknik alt yapı konusunda yatırımcılara önemli destekler sunduklarını vurguladı. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:54
  1. Uşak
  2. MÜSİAD Enerji ve Maden Sektör Kurulu Başkanı
  3. müsiad
  4. bor

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