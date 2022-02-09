MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 25 milyar liralık yatırımı ilan etti

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Yatırım Yılı ilan ettikleri 2022'de MÜSİAD üyelerinin 25 milyar liralık yatırım yapmasını ve 25 bin ek istihdam oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Asmalı, bu yıl gerçekleştirilecek MÜSİAD Expo ve Türk-Arap İş Zirvesi başta olmak üzere dernek tarafından hayata geçirilecek projelere ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Görevi devraldıklarında ortaya koydukları 7 maddelik strateji planı çerçevesinde MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Körfez İşadamları İrtibat Ofisi'ni kurduklarını dile getiren Asmalı, yatırım alanlarının tanıtımı ve üretim sahalarının geliştirilmesine ilişkin raporlamalar yaparak, ihracata yönelik ticarette yeni ortaklıkların oluşturulmasını hedeflediklerini bildirdi.

Asmalı, "Bu birimlerle Körfez bölgesinden yatırımcıları iş insanlarımızla bir araya getirerek, bölgesel kalkınmayı destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Geçen haftalarda ticari diplomasiye yönelik attıkları adımlar kapsamında Çorum ve Kayseri'de gerçekleştirdikleri Anadolu Ekonomi Diplomasisi programlarından bahseden Asmalı, başta büyükelçiler olmak üzere Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilerini sahaya davet ederek başlattıkları projenin bölgesel kalkınmaya ciddi katkı sağlamasını hedeflediklerini anlattı.

Asmalı, bu kapsamda Anadolu Ekonomi Diplomasisi programını Yatırım Yılı çerçevesinde ülke geneline yayıp, büyükelçilerle iş insanlarını bir araya getirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

25 milyar TL yatırım

Mahmut Asmalı, Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güvendiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'ı aşkın ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Samsun'da 7,6 milyar TL, Adana'da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir'de 1,6 milyar TL ve Sakarya'da 660 milyon TL'lik yatırım projeleri hayata geçirildi. Şimdiden toplamda 20 milyar TL'ye ulaşan bu güven hareketinin etki alanını Yatırım Yılı çerçevesinde daha da genişleteceğiz. Söz konusu yatırım tutarının yıl içerisinde 25 milyar liraya ulaşacağını düşünüyoruz. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'nin iş gücü piyasasına da ciddi katkı sağlayacağına inanıyor, ilk etap yatırımımızla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz."

Türk-Arap zirvesi Mayıs ayında

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, yeniden dizayn ettiğimiz MÜSİAD Expo 2022 Ticaret Fuarı ile kıtaları birleştirecek bir ticaret ağı oluşturacaklarını söyledi.

İnşa ettikleri bu yeni ticaret anlayışında Türkiye merkezli uluslararası ticareti güçlendirmeyi istediklerini vurgulayan Asmalı, "Türk-Arap İş Zirvemizi de bu kapsamda İstanbul dışına taşıyarak, bölgesel dinamiklere dokunmayı amaçlıyoruz. 27-29 Mayıs'ta Gaziantep'te gerçekleşecek Türk-Arap İş Zirvesi ve 2-5 Kasım'da düzenlenecek MÜSİAD Expo 2022 gibi organizasyonlar, bu misyon çerçevesinde ülkemize katma değer sağlayacak ve yeni yatırım projeksiyonlarının devreye alınması sürecini hızlandıracak."

"Bu uygulama bankalar için de iyi oldu"

Konuşmasından sonra Asmalı soruları yanıtladı. Kur korumalı TL mevduat hesabına MÜSİAD üyelerinin ilgisinin sorulması üzerine, şu anda bu hesapta 313 milyar TL civarında bir büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.

Asmalı, "Bu uygulama bankalar için de iyi oldu. Bankalarda mevduatın ortalama kalış süresi uzadı. Normalde 40-45 gündü. Şu anda ilk kez 3 ayı, 6 ayı gören mevduatlar olacak." dedi.

MÜSİAD üyelerinin bu uygulamaya ilgisine ilişkin Asmalı, "Bu konuda elimizde bir rakam yok. Ancak biz TL dışındaki altın ve bazı dövizlerde bulunan parayı TL'ye geçirdik. Çok avantajlı bir uygulama. Devletimizin verdiği bu fırsatı tüm sanayicilerimizin, iş adamlarınız ve vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesaplarına ilişkin Asmalı, şu bilgileri verdi:

"TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanımız (Şahap Kavcıoğlu) ile 40'ın üzerinde yurt dışı şube başkanımızın da katılımıyla çevrim içi toplantı gerçekleştirdik. Orada YUVAM hesabı TCMB Başkanı tarafından detaylı olarak anlatıldı. Dün de Frankfurt şubemizin ev sahipliğinde Avrupa'da olan Türk asıllı iş insanlarının katılımıyla geniş bir toplantı yaptık. Bu çağrıya başta yurt dışındaki MÜSİAD üyelerimiz olmak üzere gurbetçilerimizin ve iş adamlarımızın destek vereceğine inanıyorum."

Yatırım yapılacak alan...

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, üyelerini Anadolu'ya yatırıma teşvik ettiklerini, orada iş gücü ve kiraların daha uygun maliyetli olduğunu, daha rahat personel bulunabildiğini söyledi.

Büyükşehirlere göçü durdurmak ve tersine göç sağlamak istediklerini dile getiren Asmalı, bu kapsamda 2022'de Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, İzmir ve Kayseri gibi illerde üyelerinin yatırımlarını hayata geçireceğini anlattı.

Asmalı, "Amacımız 81 ilde bu yatırım ağlarını organize ve koordine etmek. Bu yatırımlar gıda, otomotiv, tekstil, metal, ambalaj, enerji, inşaat sektörü gibi hemen hemen bütün sektörlerde olacak. Özellikle ithalatı ikame edecek ürünlerin üretilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada üyelerimizi bir araya getirmeyi getirerek yatırımlar yapılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmaların yatırım iştahının sürdüğünü vurgulayan Asmalı, ancak şu anda enflasyonun büyük sorun teşkil ettiğinin ve bu rakamın bir an önce düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.